第21屆「中學生天文訓練計劃」圓滿結束

68位天文界生力軍在校園推廣天文知識

在浩瀚無垠的宇宙，有無數星系和神秘的天體等待我們探索。原來這些不只是專業天文學家的專利，中學生也有機會接觸天文學！香港太空館、香港中文大學物理系及香港天文學會每年都會合辦「中學生天文訓練計劃」 （中天訓），為中四及中五同學提供較全面和系統性的天文學訓練，從而培養及深化他們對自然科學的興趣。計劃為期約半年，剛剛圓滿結束，68位天文界生力軍將會把所學的知識帶回校園，肩負起向同學及公眾推廣天文的重任。



今屆中天訓從逾200位申請者中錄取了100名學員接受訓練，最終有68位學員通過評核，完成計劃，合格率為歷屆之冠。畢業典禮於5月25日在香港太空館舉行，邀請了香港科學館總館長陳淑文女士、香港中文大學物理系副教授黎冠峰教授、香港中文大學物理系講師梁寶建博士、香港天文學會會長余甘楓先生及香港太空館館長李為君先生主禮及頒發修業證書。

推廣知識 培養天文學興趣

香港科學館總館長陳淑文女士指人類對宇宙的認知相當少，需要大家繼續探索。因此，中天訓旨在為天文界培育生力軍，教授課外知識之外，亦啟發學員探究天文學的精神。她寄語學員將來學以致用，向公眾推廣天文，使更多人愛上天文學，甚至日後從事相關的研究工作。

自由無疆 享受天文樂趣

香港中文大學物理系副教授黎冠峰教授笑言很羨慕學員可參加中天訓，年紀輕輕已有機會接觸天文學及組裝天文望遠鏡。「我28歲時才第一次看銀河。」他認為學習天文最大好處是自由無疆界，無論在哪個國家和地區，到晚上都可以抬頭看星空，幻想自己在火星上漫遊。他希望同學日後能繼續享受和宣揚天文的樂趣。

突破框架 深入了解理論

香港中文大學物理系講師梁寶建博士認為中天訓除了幫助學員學習天文知識外，更期望計劃可以啟發學員對不同領域的興趣，會主動和認真地了解自己感興趣的課外知識。同時亦要敢於突破框架，不要墨守成規。

畢業學員分享：

其中五位畢業學員包括李建朗、楊裕樂、姚皓霖、柯信行及劉殷彤，於典禮後分享參與計劃的感受。他們均表示計劃美中不足的是觀星營因疫情關係而延期，令他們少了認識其他朋友和互相交流的機會，但他們亦因此更珍惜參與實體課堂的機會，常常把握小息和課後時間與導師和其他學員討論切磋。

眼界大開 計劃修讀天體物理學

劉殷彤自小對天文感興趣，小時候常與家人觀星，但卻苦無機會學習天文理論。她指中天訓的理論課讓她大開眼界，發現理論原來並不難以理解，而且課堂亦非想像般的沉悶。講師以形象化和有趣的方法講解理論，清晰易明。計劃所教授的知識為她打好天文學基礎，希望日後可到英國牛津大學修讀天體物理學或宇宙學，再到美國修讀博士，並加入天文研究團隊，參與有關黑洞、暗物質、暗能量等的科研工作。

擬讀天文學及航天工程 設計天文實驗裝置

同樣有志於天文研究和太空探索的姚皓霖，則打算到外國修讀天文學或航天工程，雖然對暫時未能參加觀星營感到失望，但慶幸仍可到香港中文大學和香港太空觀參與實體課堂，在導師的悉心教導下完成計劃。參與這次計劃令他掌握更多天文詞彙，若日後希望了解更多天文資訊，亦能自己上網搜尋相關資料，深化學習。而他的學校正籌辦天文學會，並邀請他擔任幹事，他將會與同學分享所學的技巧和知識，希望能引起更多同學對天文學的興趣。

朋輩互相交流天文知識 培養興趣

柯信行從校內學會活動接觸天文學，十分享受與朋輩交流天文知識的氛圍。他身為學校天文學會副主席，以往對學習天文學只抱着「知其然，不知其所以然。」的態度。而中天訓理論與實踐並重，除了讓他更全面和深入地了解天文知識外；也令他學會如何應用所學，在校內籌劃天文學會的活動，以深入淺出的方法向同學推廣天文知識。柯信行亦打算日後到德國修讀天文相關學科，然後再到美國修讀相關研究生課程。

天文書籍激發好奇心 探索未知世界

從天文書籍中發現宇宙的奧妙的李建朗，之前對天文的認識只是一知半解，因為書中有很多較深奧和抽象的理論和數學公式，難以完全理解。但導師以比喻和圖像等有趣方式講授相關理論，省卻複雜的數學運算，讓他更輕易了解天文理論。他亦想將所學回饋學校，如做義工，舉辦活動等，讓同學及公眾有更多途徑認識天文。中天訓讓他認識在大學修讀天文學的基本要求，雖然日後不一定會修讀相關學科，但始終會保持熱愛天文的初心。

加深了解 目標主修天體物理學

楊裕樂從霍金的著作《時間簡史：從大爆炸到黑洞》接觸蟲洞和宇宙學，而中天訓讓她學到不少天文和物理知識，她更有機會面對面向講授理論課的香港中文大學物理系講師梁博士請教有關宇宙膨脹的問題，令她對宇宙有更清晰的了解。計劃所教授的知識亦有助她應考DSE物理科。楊裕樂原本只想在大學修讀物理學，參加中天訓後才了解到天文學也有很多不同範疇，所以她希望修讀天體物理學。

新一屆「中學生天文訓練計劃」將於下半年接受申請，歡迎有興趣的中四及中五學生報名參加，有關詳情請留意香港太空館網站的最新公布。

中學生天文訓練計劃：https://www.lcsd.gov.hk/CE/Museum/Space/zh_TW/web/spm/activity/education_st.html