721白衣人案｜眾被告今判刑 支持者庭外抗議：沉冤待雪

前年721元朗白衣人襲擊案，8名被告被控暴動、有意圖傷人、串謀有意圖傷人等罪，其中2人認罪，5人經審訊後被裁定罪名成立，案件今日在區域法院判刑，至於早前被 裁定脫罪的被告王志榮，律政司會就有關裁決提出上訴。 有支持白衣人的人士在法庭外拉起橫額抗議，聲稱「被迫守護家園被重判？天理何在，沉冤待雪」，以及眾被告「被重判司法不公平」。

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眾被告早前求情，法官不接受外號「飛天南」的吳偉南所說他在站外被襲擊致暈倒的說法，亦不接受另一名被告蔡立基求情稱自己孝順父母，指被打的人都有父母，不能作為求情理由，但法官認為另一被告黃英傑在案中角色最輕，不需要負最大責任。

至於另一被告鄧英斌則指自己當晚是聽到「好似有人入元朗搞事」，於是前往了解，惟遭法官質疑為何會拿着木棍，是否想憑一人之力保護整個元朗；另一名被告鄧懷琛則被法官質疑是否想非法禁錮救護員。

本案是首宗涉及721白衣人襲擊案件，原本涉及8名被告，分別為早前已認罪的48歲的林觀良及43歲的林啟明，以及餘下6名被告王志榮(55歲)、黃英傑(48歲)、鄧懷琛(61歲)、吳偉南(57歲)、鄧英斌(61歲)、蔡立基(40歲)，當中除了王志榮，其餘5人全部暴動罪成。法庭早前將案件押後到上周聽取求情，今日判刑。