721白衣人案｜眾被告求情有人稱一時衝動 官：似全失理智

前年721元朗白衣人襲擊案，7名白衣人暴動罪成，法庭今日聽取求情。

被告由囚車押送到區域法院，當中早前已認罪的林觀良求情時稱當時一時衝動，向所有受害人道歉，法官葉佐文指被告在月台的襲擊非常嚴重，即使市民離開，被告亦照打，強調乘客有男女老幼，被無差別攻擊，雙方的武器是不對等，當中有雨傘被打爛，法官形容市民很有勇氣，景象令人傷心，指被告似乎完全喪失理智，會考慮較高的刑期。

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至於另一被告、外號「飛天南」的吳偉南，法官指翻看片段看不到有東西擊中他，認為辯方指他在站外被襲擊致暈倒的說法，不能支持作為求情理由，即使英龍圍事件不及元朗站大堂、月台般嚴重，但不代表事件本身不嚴重；另一被告黃英傑，法官指他在案中角色最輕，不需要負最大責任；而另一名被告蔡立基求情時稱自己孝順父母，法官則指被打的人都有父母，不能作為求情理由，當晚不是正常人會做的事，在大堂及樓梯無差別襲擊不認識的人，被告持續打人並非一兩次，是活躍參與者，不能輕判。

本案是首宗涉及721白衣人襲擊案件，原本涉及8名被告，分別為早前已認罪的48歲的林觀良及43歲的林啟明，以及餘下6名被告王志榮(55歲)、黃英傑(48歲)、鄧懷琛(61歲)、吳偉南(57歲)、鄧英斌(61歲)、蔡立基(40歲)，當中除了王志榮，其餘5人全部暴動罪成。法庭早前將案件押後到今明兩日聽取求情，本月22日判刑。