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ANA頭等艙經356口叫價後賣出　成交價貴過頭等來回東京倫敦
1 小時前
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ANA頭等艙經356口叫價後賣出　成交價貴過頭等來回東京倫敦
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ANA國際線頭等艙賣出，最終賣價貴過來回機票。(SorANAka網頁截圖)

早前，日本全日空（ANA）將一個頭等艙模型放上網上拍賣，標價是7,730日圓（約548港元），不過經過356口叫價，以3,806,000日圓（約26.8萬港元）售出，與標價差逾490多倍，而且賣價仍未連稅及運費，單是賣價已比東京來回倫敦的頭等票價330萬日圓（約23.2萬港元）高。

ANA上周二在網上拍賣多件航空物品，其中一件受注目的拍賣品，就是一個頭等艙模型，模型雖然並非機艙內的用品，但是以機艙真品仿造，原本是用作展示。ANA在網上的標價最初僅是7,730日圓。然而在356口出價之後，賣價跳升至380.6萬日圓。單是賣價已比起從東京來回倫敦的頭等票價330萬日圓高。而且還未連稅，連稅更達4,186,600日圓（約29.4萬港元）。

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經過356口叫價後，模型以380.6萬日圓賣出。(日本雅虎拍賣截圖)

下月拍賣商務客位

有媒體就透露，該頭等艙模型體積為115cm x 242cm x 131cm，重量約400公斤，即使是在東京23區內，平日運費最高已達30萬日圓（約2.1萬港元），假日還要再加10萬日圓，意味買家最終要付近450萬日圓才能送回家。至於同時拍賣的一個波音777客機機窗，以45.9萬日圓（約3.2萬港元）賣出。

而ANA下一波的拍賣品將於10月放上雅虎拍賣，當中包括一個國際線的商務客位模型。

相關新聞：買個頭等艙返屋企　ANA頭等座位明日開始拍賣550元起

 

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/ana頭等艙經356口叫價後賣出　成交價貴過頭等來回東京倫敦-286390
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