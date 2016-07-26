DSE今放榜 日校考生逾42%達「33222」誕7狀元3人奪16星成超級狀元

第二年「抗疫DSE考生」今領成績表，今年有近1.8萬名日校中學文憑試考生，考獲符合基本入大學要求成績(「33222」)，佔日校考生人數42.2%，當中誕生7名狀元，考獲7科5**佳績，其中3人更獲8科5**成「超級狀元」。今年特殊需要考生成績整體有進步，8人考獲3至4科5**佳績，考評局指，或因今年採原校及原區考試，讓他們更安心。

今年7名狀元為3男4女，當中1男2女考生的數學科延伸部分亦獲5**，成為「16星超級狀元」；至於「榜眼」及「探花」方面，18人(13男5女)取得6科5**、47人(25男22女)取得5科5**佳績。另外，最年長考生69歲，而最年輕為11歲，各應考一科。

今年DSE考試考生共49,976人，當中學校考生為43,294人，自修生有6,682人，考生人數較去年略少800人。17,733名日校考生，考獲入大學最低門檻，即4個核心科「3322」，加選修科2級或以上，佔日校考生人數42.2%；而聯招學額約1.3萬個，即逾4,000名達入學門檻考生仍將無緣循聯招入讀八大學位課程。

日校考生表現方面，4個核心科中，中文科考得3級或以上成績佔59.8%，較去年升1.5個百分點；英文科3級或以上成績佔54.2%，較去年跌0.8個百分點；數學必修部分取得2級或以上佔81.8%，與去年相若；通識科則有89.4%取得2級或以上成績，較去年增1個百分點。至於「脫腳」校生(即1科核心科不達標)，今年有9,425位，佔整體考生約18.9%。

SEN學生原校考試成績進步

另外，整體特殊需要(SEN)考生成績今年表現較佳，局方為3,001名SEN考生設立355個特別試場，較去年增加約三成，大部分在原校考試。當中20.5%考生取得「33222」成績，比去年升3.3個百分點；取得5科2級也佔44.5%，比去年升4.4個百分點。當中分別各4人取得3科5**及4科5**的優異成績。考評局秘書長魏向東表示，SEN考生整體成績有進步，可能與原校及原區考試有些關係，因為不少SEN學生有情緒方面問題，在原校考試可獲老師更多支援，令他們考得更安心。

違規個案方面，今年有3宗作弊個案，而去年僅得1宗。考評局學校考試及評核主管許婉清表示，其中1宗作弊個案被取消所有考試成績，因考生於枱面擺放手機，冀上網查閱與考卷有關資料，考生承認意圖，被視為蓄意作弊，故作出較嚴厲懲罰；另外2人則被取消該科成績。



7考生於竹篙灣檢疫中心考試

疫下進行考試，今年首次安排考生原校及原區應考核心科目，動用約520個禮堂及逾740個課室作為試場，期間共有3間學校因有密切接觸者報告，約600人次考生須改到其他5個試場應考。另外，考試局首次在竹篙灣檢疫中心設立考場，共為7名接受強制檢疫考生、涉及9科及11日安排考核。至於12名因「強檢」缺席考生，與另外121人因患病或其他原因缺席考生，同向考評局申請成績評估，最高可獲5級成績，與去年安排一樣。

考評局秘書長魏向東表示，今屆考生展現堅毅及自律的一面，形容今屆文憑試對考生而言極具挑戰，在疫情不確定性下，考生學習受影響，亦有考生要在檢疫中心考試，但在各方努力下，今屆文憑試順利達至「零感染」。學校考生今日將按學校安排領取成績通知書，今年考評局亦會試行以手機短訊發放成績。