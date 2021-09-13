FB被爆創特權階級 名人帳戶可免一般審查

社交平台Facebook創辦人朱克伯格(Mark Zuckerberg)曾公開表示，Facebook讓其30多億用戶擁有與政治、文化和新聞界精英平等發言的機會，平台上的行為準則適用所有人。《華爾街日報》(WSJ) 調查卻發現，Facebook讓知名人士享受有別於一般用戶的待遇，免受同一審查機制。

報道指，Facebook存在一個名為「交叉檢查」或「XCheck」的系統，最初目的是作為針對名人、政客和記者等知名賬戶採取行動時的質量控制措施。報道獲得的文件顯示，現在該系統保護數百萬名「VIP」用戶免於與一般用戶使用相同的審查機制，該公司的常規執法程式。在這架構下有一份「白名單」，名單內的使用者可完全免受Facebook官方執法；另一些人雖然還是納入規則之下，但即便PO出違反規定的貼文或圖片，通常也不會被審查。

報道提到，要被列入XCheck名單的，要具備「新聞價值」、「影響力」和「高人氣」等特質，包括前美總統特朗普、創辦人朱克伯格及參議員Elizabeth Warren等人都在其中，2020年名單約有580萬人。

尼馬例子料一般人已遭刪除帳號

報道以巴西足球巨星尼馬(Neymar)為例，他於2019年為回應對他的性侵指控，在Facebook和Instagram上貼出他與指控者在WhatsApp上的對話內容，當中還包括對方的姓名及裸照。假如用戶是一般人，Facebook審查機制會以「未經授權的親密影像」為由刪除帳號，但尼馬的貼文張貼逾一天才被移除，而且已經有5,600萬瀏覽次數，內部文件更形容該貼文是「復仇色情」，涉事指控者因此承受網絡欺凌和騷擾。

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