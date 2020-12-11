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OU變MU 新校徽曝光 公大9月改名香港都會大學
3 小時前
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香港公開大學OUHK香港都會大學HKMU校徽林群聲陳幼堅香港公開進修學院大學聯合招生辦法
OU變MU 新校徽曝光 公大9月改名香港都會大學
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(林俊源攝)

香港公開大學(The Open University of Hong Kong)將變「MU」，改名曼聯(Manchester United)？非也。公大(OU)在9月的新學年將改名為「香港都會大學」(Hong Kong Metropolitan University)，校方昨率先公布新校徽，維持青綠色及藍色主調，寓意傳承及青出於藍，反映該校突破常規，迎接未來的機遇及挑戰。
 

新校徽採用大學新名稱的英文縮寫(HKMU)的其中兩個英文字母「M」及「U」校方指「M」代表「我」即學生，而「U」代表你，泛指圍繞學生的一切，包括圍繞學生的朋輩、老師、社群及社會等，而香港都會大學就是一個將「我」和「你」連接起來的平台。校長林群聲表示，新校名及新校徽不僅為大學帶來新面貌和動力，還標誌該校在香港作為國際大都會中的獨特定位。負責設計的本港著名設計師陳幼堅形容新校徽具前瞻性，展示該校身處大都會中充滿活力及獨特的形象。

香港公開大學校董會去年通過「香港都會大學」大學的新名稱，政府亦於本月中就將《2021年香港公開大學(修訂)條例草案》刊憲，《條例草案》有待立法會審批及通過後，便可正式用新校名。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/ou變mu-新校徽曝光-公大9月改名香港都會大學-273823
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