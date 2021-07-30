YouTube禁澳洲天空新聞上傳影片一周 涉錯誤疫情訊息

YouTube以澳洲天空新聞(Sky News Australia)上載傳播錯誤疫情訊息為由，禁止澳洲天空新聞上傳影片一周，若累積犯規達三次，將被平台永久封鎖。

YouTube沒公布頻道具體違規內容，但表明平台反對「可能造成現實世界傷害」的內容。

《衛報》引述的YouTube發言人指，平台不容許出現否認新冠病毒存在的內容，亦禁止上載鼓勵民眾使用羥氯喹或伊維菌素治療或預防新冠病毒的影片。 澳洲天空新聞的資深主持人早前在節目中，聲稱Delta變種病毒並不如同原本的病毒那麼危險，又指疫苗不會有用，結果電視台要為此道歉。

澳洲天空新聞：尊重YouTube政策

澳洲天空新聞指，尊重YouTube有權執行其政策，頻道中存在不符合YouTube政策的舊內容，公司會認真履行承諾，以符合編輯和社會期望，並期望澳洲天空新聞旗下新聞及其他節目，盡快獲准恢復播放，但否認頻道曾上載否認新冠病毒存在的內容。

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