「友」全新柑味「最佳損友」IPA登陸 換領獨家精品

全新柑味「最佳損友」Tangerine IPA 宣布登場，與一眾手工啤酒迷一齊飲穫「柑」! 是次新品「最佳損友」繼續迎合香港人口味，以柑橘萃取物釀製，為傳統IPA注入更豐富層次感，糅合清新怡人的果味和啤酒的苦澀味，入口苦中回甘。品牌的「最佳損友」是經典West Coast IPA的地道變奏，同樣以小麥為基礎，巧妙地採用貼合本地人口味的柑橘萃取物作主要原材料，為傳統IPA 帶來不一樣的清新氣息。

品牌最近於中環閣麟街特設「友 x 7-Eleven 」概念店， 店舖由本地插畫師JASONTOMMY主理，由大門到牆身、雪櫃等均充滿著「友」的鬼馬元素和插畫， 讓大家盡情打卡。而新品「最佳損友」亦將由即日起（6 月9 日）於概念店及指定7- Eleven分店正式發售，一眾酒迷除了可以率先嘗「柑」外，更可享有獨家限定禮遇。屆時凡於概念店購買任何「友」手工啤酒產品滿港幣$40（單一消費），即可獲贈不同「友」的限定禮品，包括環保袋、木製杯墊及香薰蠟燭，將「友」的港式精神帶番屋企與好友分享！