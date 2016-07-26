中秋節2021｜月餅宜配茶！6款月餅與茶配搭推薦 消滯不傷胃！

臨近中秋節，家中便開始出現各種月餅，而月餅最佳的配搭便是配上濃郁清新的茶飲，以消除月餅的油膩。以下就為大家介紹6款月餅與茶的配搭，不同月餅配上不同茶飲會有不同的效果，大家不妨在吃月餅的時候沖上一壺合適的茶飲吧！

【鹹蛋蓮蓉月餅+大紅袍】

說到中秋當然少不了最傳統的廣式蓮蓉月餅，無論是普通蓮蓉或是白蓮蓉，單黃或是雙黃，任何配搭都是由鹹蛋的鹹香與砂質，以及香甜和細膩的蓮蓉混合而成，最適合配上半發酵製成的大紅袍。大紅袍的最大特徵便是香氣馥郁，帶有蘭花香，與鹹香甜美的鹹蛋蓮蓉月餅相輔相成，承托出餡料的豐富細膩口感，達到完美的平衡，相互配搭食用一流！

【五仁月餅+ 小青柑普洱茶】

除了鹹蛋蓮蓉月餅外，另一款傳統月餅便是充滿堅果香的五仁月餅。五仁月餅由花生仁、芝麻仁、核桃仁、杏仁和瓜子仁製成，甜度適中，不愛甜的人士亦可接受，由於由五種堅果製成，唔因此帶有濃郁的果仁香氣，一般都是長輩們比較喜歡。

而為了配搭果仁的香氣，小青柑普洱茶便是不錯的選擇，小青柑普洱茶帶有柑橘果香，比一般的普洱茶更清香，可以將五仁月餅的堅果香烘托出來，不但不會奪走月餅的風味，而且可以令月餅的香氣更上一層樓，實屬不錯的配搭。

【流心奶黃月餅+烏龍茶】

流心奶黃月餅屬近年最流行的月餅之一，吃過的人都會愛上其厚實濃郁的奶黃香氣，加熱後更是突顯其流心效果，多重口感，鹹甜濃郁。

不過多吃的話難免會感到油膩，因此最好配上濃郁的烏龍茶，令兩種濃郁風格的食品互相補拙，既可降低月餅的油膩，也可帶出月餅的奶香。

【豆沙月餅+祁門紅茶】

在眾多傳統月餅中，豆沙月餅算是較少人的選擇，在市面上的選擇亦不多，但其實豆沙月餅香甜可口，口感比同樣香甜的蓮蓉月餅更細膩，愛甜的話建議可到傳統餅家選購。而如此香甜的豆沙月餅，就最適合配上帶有玫瑰花香的祁門紅茶。紅茶香氣濃郁沉穩，可以化解豆沙入口的甜膩，同時不會奪走月餅的味道，兩者配合得宜，多吃也不會覺得膩。

【綠豆冰皮月餅+玫瑰花茶】

不少人都認為傳統月餅偏油膩，因此會轉移選擇冰皮月餅。而原味的綠豆冰皮月餅味道較清新輕盈，因此亦適合配上同樣輕盈的茶飲，玫瑰花茶便是一個不錯的選擇。綠豆配上玫瑰，兩樣同樣帶清新的香氣，既不油膩也不濃郁，甜度和澀度適中，兩者的配搭特別適合。

【水果冰皮月餅+綠茶】

近年的冰皮月餅口味越來越多，而最新的口味大多集中在水果口味，例如芒果、榴槤、藍莓等，大部份冰皮月餅的甜度適中，因此建議搭配味道清新的綠茶。冷藏後的冰皮月餅口感冰爽彈牙，除了選擇熱的綠茶外，還可以搭配冷泡綠茶，清香冰涼的茶飲搭配香濃果味的冰皮月餅同樣融洽。

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