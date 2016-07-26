姜糖必買｜Haagan Dazs首推姜濤特別版月餅 1盒8款+4款口味 包裝有埋姜B表情！

召集一眾姜糖們！Häagen-Dazs™首度聯乘姜濤，推出2盒特別版雪糕月餅（4件裝），7月22日開始於Häagen-Dazs店鋪獨家限定預售。包裝上印有姜濤不同可愛+型爆表情，姜糖們一定不能錯過！

Häagen-Dazs X姜濤特別版雪糕月餅

Häagen-Dazs除了帶來全新主題雪糕月餅系列「摘星許願」之外，更與姜濤聯乘推出特別版月餅。分別有藍色及白色2盒不同口味的款式供選擇，禮盒面更寫上姜濤個人單曲的其中一句歌詞「So I say I love you！」每盒含四件獨立包裝的Häagen-Dazs™雪糕月餅，有4款不同口味。「星願」深藍禮盒為比利時朱古力及呍呢嗱味，而「月滿」白色禮盒則為芒果及士多啤梨味。每個鐵盒面都印有姜濤享用月餅時的不同表情，超級可愛！鐵盒更可作收藏或儲物功用，用來收納MIRROR及姜濤的周邊就最適合不過！

月餅包裝逐個睇！

限定加購優惠

凡購買姜濤特別版．星願或姜濤特別版．月滿雪糕月餅一盒（HK$548），即可以HK$225加購「星 ⋆ 復古 」或「星 ⋆ 明月」禮盒（二選一），或者以HK$299加購「星 ⋆ 華麗」禮盒。另外更推出限時優惠套裝，以6折(HK$468)購買「星 ⋆ 復古 」或「星 ⋆ 明月」禮盒（二選一)及「和 ⋆ 望月」或「茶 ⋆ 亮月」禮盒或「醇 ⋆ 伴月」（三選一)。機會難得，一眾粉絲要把握機會，切勿錯過快閃優惠！

買月餅抽拉闊音樂會門票

加入Häagen-Dazs™會員，即可消費抽獎贏取拉闊音樂會門票，詳情請留意Häagen-Dazs™官網公佈。