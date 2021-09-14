我獨自生活｜盤點7個超簡易懶人料理 乳酪水蜜桃脆脆、Pizza多士 一個人也可以吃得有儀式感！

平時有看韓國綜藝的朋友，相信都一定有聽過《我獨自生活》這個綜藝。看似是一個講述明星私底下獨居生活的節目，但它又稱「隱藏的美食綜藝」。節目裡明星自創的食譜，受到不少韓國網民歡迎，不但做法容易，而且方便快捷。以下為大家盤點7個在《我獨》中出現過的食譜，大家不妨嘗試一齊做吧！

簡易料理｜檸檬蒔蘿牛油

《我獨》其中一個主持SHINee的Key，曾在節目中這個抹醬「檸檬蒔蘿奶油」，瞬間成為韓網最紅打卡美食。除了用來塗抹在麵包上，更可以用作煎牛扒及烤雞等。需要簡單3種材料、3步驟就可以完成！

材料：檸檬一顆、蒔蘿10g、有鹽牛油250g

1. 清洗蒔蘿再用紙巾去除水分，切走根部並將葉子切碎。

2. 將檸檬皮磨成泥、與已放室溫牛油及蒔蘿攪拌好。

3. 用保鮮紙包好，塑形呈長條狀後放入雪櫃冷藏，食用時再切成一塊即可。

簡易料理｜乳酪水蜜桃脆脆

另外一個受到注目的懶人料理就是「乳酪水蜜桃脆脆」！這個食譜由主持人朴娜勑和MAMAMOO的華莎共同製作。不但超級「IGable」，而且更非常健康飽肚，減肥人士當作早餐就最適合不過！

材料：水蜜桃 1個、希臘乳酪、Granola穀麥、蜂蜜

1. 先將水蜜桃去皮去核。

2. 用希臘乳酪填滿整個水蜜桃。

3. 在碟上倒上Granola穀麥，再將原個水蜜桃放Granola上即可食用。

4. 食用時可添加蜂蜜增添風味。

簡易料理｜Pizza多士

麵包店不時都有售賣「Pizza多士」，與其在外面購買，大家可以嘗試在家親手做！不但可以控制份量，更可以自行添加不同配料，做出屬於自己口味的「Pizza多士」。

材料：白麵包 1塊、蕃茄醬、雞蛋、蛋黃醬、蜂蜜、芝士、配料（蘑菇、煙肉、小蕃茄）

1. 切好蘑菇、煙肉、小蕃茄等配料。

2. 在麵包上抹上意面醬料。

3. 再沿麵包邊緣擠上蛋黃醬。

4. 在麵包中間抹上蜂蜜，打入雞蛋，稍微弄穿蛋黃。

5. 放入微波爐加熱2分鐘

6. 在麵包上面加入芝士及切好配料（香腸，香菇，番茄等）

7. 再放入氣炸鍋以180度炸10分鐘即可。

簡易料理｜紅茶燒酒

受到疫情影響，大家都比較少到酒吧消遣，「在家調酒」反成為一個最新的潮流！Key曾在節目示範自己親自調配的「紅茶燒酒」，紅茶加燒酒的配搭易入口，Key更特地為它改名為「起範酒（기범주）」！

材料：紅茶茶包、熱水、原味燒酒

1. 用550mL熱水沖泡茶包。

2. 沖泡後加入適量冰塊降溫。

3. 再將燒酒倒入紅茶內即可飲用！

簡易料理｜醬油拌麵

貴為《我獨》的帶貨女王，MAMAMOO華莎每次在節目吃過的食物都會瞬間被韓國人掃清，就連食譜都不例外。這款醬油拌麵味道清爽不油膩，即使宵夜吃都毫無罪惡感！

材料：素麵、蛋黃、濃醬油 1.5湯匙、糖 1湯匙、芝麻油 1湯匙、芝麻

1. 用熱水煮好麵條。

2. 撈起麵條，再加入濃醬油、芝麻油及糖攪拌好。

3. 再加入雞蛋及芝麻後即可食用。

簡易料理｜醋雞湯麵

另外一個健康之選就是「醋雞湯麵」，將一般素麵條改為海帶麵條，口感更煙韌及清爽。再加上以雞胸肉及三色椒，主持人朴娜勑也是吃它來減肥，飽肚又健康！

材料：海帶麵條、冷麵高湯、雞胸肉、三色椒、半熟蛋

1. 瀝乾海帶麵條，並用冷水輕輕沖洗，然後放在篩子上。

2. 將雞胸肉及三色椒切條，烚雞蛋至半熟。

3. 在碗裡依次放好海帶麵條、雞胸肉、三色椒，最後倒入冷麵高湯及半熟蛋即可食用。

簡易料理｜炸醬卡邦尼

最後當然要來一個極邪惡之選！韓國炸醬麵向來都是旅行必食之一，雖然現時去不了韓國，但大家仍可以在超市裡找到炸醬即食麵，加入牛奶更可以變成「炸醬卡邦尼」。

材料：炸醬即食麵（짜파게티）、牛奶、辣吞拿魚罐頭

1. 煮沸即食麵後，倒走多餘的煮麵水。

2. 在鍋裡加入牛奶、炸醬調味料及乾燥配料包。

3. 最後加入辣吞拿魚罐頭，攪拌好即可食用。

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