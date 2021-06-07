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深水埗地道美食巡禮　醇滑嘉士伯任飲放送2小時　
2021-06-07
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深水埗地道美食小炒中菜美食巡禮嘉士伯醇滑免費任飲啤酒
深水埗地道美食巡禮　醇滑嘉士伯任飲放送2小時　

繼早前4月由許廷鏗及強尼（許博文）組成的期間限定男子偶像天團「Beeroar」推出出道作《有滑二重奏》後，醇滑嘉士伯於6月再下一城呈獻第二重矚目驚喜，為城中食客推介11間深水埗區地道中菜食肆，精選不同佐酒菜式作「醇滑招牌菜推介」，同場加映免費任飲醇滑嘉士伯啤酒，讓大家齊齊體驗醇滑嘉士伯的「有滑滋味」。

食客只需於6月份的指定星期四 (6月10、17及24日)及指定時段內 (晚上6-10時) 惠顧11間深水埗區地道中菜食肆，人均消費滿$100元，全枱即可享2小時免費醇滑嘉士伯任飲。

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大中華飯店東星酸菜魚　$280
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新容記小菜王可樂鵝 全隻$498
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小菜王(福榮街石硤尾街)墨魚餅　$88
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火滾肥牛海鮮火鍋專門店手切肥牛
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潮爆水煮魚超級雞煲_拔絲脆皮咕嚕肉　$158
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天祥飯店黃金蝦 $208
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醇滑嘉士伯透過創新釀造技術，以滑、易入口見稱，用了更長的釀製成熟期，令氣泡更滑更細緻；同時使用獨特的啤酒花組合，令味道更清新，口感更一如生啤般順喉幼滑，是吃中式小炒 、邊爐、打冷、海鮮、雞煲、酸菜魚等菜式的絕配。

參與食肆：

新容記小菜王、潮興正宗打冷小菜、大中華飯店、潮爆水煮魚超級雞煲、火滾肥牛海鮮火鍋專門店、新華海鮮飯店、利星海鮮火鍋小炒、天祥飯店、小菜王(福榮街/石硤尾街)、豐鍋雞煲火鍋專門店及大煲皇小廚

活動網址https://carlsberghkfoodfes.wixsite.com/carlsberghk

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/深水埗地道美食巡禮　醇滑嘉士伯任飲放送2小時　-270746
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