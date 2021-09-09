無糖可口可樂登場 30 萬罐請你試飲

史上最正嘅「可口可樂」？試咗先講！可口可樂公司推出全新無糖「可口可樂」，由上月開始風靡全球各地，大獲好評，味道更正但依然是無糖、無卡路里，全新包裝以紅底黑字示人，整體設計更精簡卻更見活力。全新無糖「可口可樂」現已在香港正式上市，各大超級市場、便利店及網購平台有售。

30 萬罐請你試飲

由即日起，「可口可樂」準備一共300,000罐全新無糖「可口可樂」，在多個平台包括網上24小時超市 pandamart、網購平台HKTVmall及麥當勞等，舉行免費或優惠試飲，加上不定期街頭免費試飲活動，齊齊試咗先講！所有活動名額有限，送完即止。

精選全新無糖「可口可樂」試飲活動

Pandamart：2021年9月16日至9月30日

凡於pandamart購物，即可獲贈全新無糖「可口可樂」330毫升乙罐。

HKTVmall：2021年9月20日至10月3日

凡於指定HKTVmall O2O門市*購物或自取，即可獲贈全新無糖「可口可樂」330毫升乙罐。

麥當勞：2021年9月27日至10月1日

用麥當勞App 落單，即可以$1 優惠試飲大杯裝全新無糖「可口可樂」。

其他最新優惠：https://www.icoke.hk/hk/cokenosugar