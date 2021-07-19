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重新出發 反映實況與訴說概念的ARGO
2 小時前
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四季酒店中環酒吧翻新ARGO雞尾酒創意載體概念蜂蜜可可雲呢拿咖啡白米蘋果氈酒Gin
重新出發 反映實況與訴說概念的ARGO

香港四季酒店最近宣布完成第二階段翻新計劃，大堂咖啡廳Gallery以及酒吧ARGO以全新面貌示人，而以溫室為靈感的ARGO，由酒店飲料經理兼四季亞太區飲品大使Lorenzo Antinori領軍，並由香港獲獎調酒師Summer Lo負責管理。ARGO一名起源於伊阿宋王子的神話故事，象徵著無限可能的發現與探索之旅，致使酒吧對搜羅雞尾酒材料及設計配方上，都以創意載體為概念，讓客人一邊品酒，一邊思考細味人類與周邊環境的關係，而這裡的烈酒酒藏指南亦十分前衛，以五個思想與社會主義分類，突顯背後的釀酒細節。

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ARGO處處散發著古典華麗的氣派。
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首張雞尾酒單「Here Today, Gone Tomorrow」別有心思，基於氣候變化，六種看似伸手可及的日常食材──蜂蜜、可可、雲呢拿、咖啡、白米和蘋果，很有可能絕跡於世，調酒團隊特意與本地及按道德採購原則運作的馬來西亞農場合作，將此等食材融入雞尾酒之中，以創意方式展示其獨有味道，訴說各自的故事。

文、攝：Winki、部分圖片由酒店提供

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ARGO Martini，當中用上的氈酒「ARGO gin」，由澳洲獲獎酒廠The Never Never Distilling Co.為ARGO度身訂做，蒸餾過程中加入三種中國茶，並在苦艾酒桶中熟成，配上猶如分子料理的「Magic Olive」，透徹又清爽！
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根據時令食材及業界合作計劃不定期更新的雞尾酒單「Canvas」，首個作品「Gimlet Flight」，可分別品嘗到三種氈酒的層次。
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Bark, Leaf & Love所用到的蜂蜜，來自米埔專屬蜂巢生產的荔枝及龍眼單花蜜。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/重新出發-反映實況與訴說概念的argo-276582
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