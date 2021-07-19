重新出發 反映實況與訴說概念的ARGO

香港四季酒店最近宣布完成第二階段翻新計劃，大堂咖啡廳Gallery以及酒吧ARGO以全新面貌示人，而以溫室為靈感的ARGO，由酒店飲料經理兼四季亞太區飲品大使Lorenzo Antinori領軍，並由香港獲獎調酒師Summer Lo負責管理。ARGO一名起源於伊阿宋王子的神話故事，象徵著無限可能的發現與探索之旅，致使酒吧對搜羅雞尾酒材料及設計配方上，都以創意載體為概念，讓客人一邊品酒，一邊思考細味人類與周邊環境的關係，而這裡的烈酒酒藏指南亦十分前衛，以五個思想與社會主義分類，突顯背後的釀酒細節。

首張雞尾酒單「Here Today, Gone Tomorrow」別有心思，基於氣候變化，六種看似伸手可及的日常食材──蜂蜜、可可、雲呢拿、咖啡、白米和蘋果，很有可能絕跡於世，調酒團隊特意與本地及按道德採購原則運作的馬來西亞農場合作，將此等食材融入雞尾酒之中，以創意方式展示其獨有味道，訴說各自的故事。

文、攝：Winki、部分圖片由酒店提供