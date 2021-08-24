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開蠔大師班 即開即嘗Appellation Oysters澳洲石蠔
6 小時前
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生蠔石蠔開蠔大師班steakking優質食材抗疫即煮包黃竹坑
開蠔大師班 即開即嘗Appellation Oysters澳洲石蠔

每年9月至翌年3月正值品嘗肥美悉尼石蠔的好季節！專營優質食材的Steak King，每周兩次從澳洲入口品牌Appellation Oysters，更每月於黃竹坑、西貢和梅窩分店舉辦開蠔班，店主Jonathan將親身教授實用又安全的開蠔技巧，每位「同學」均可穿起圍裙戴上手套再拿起開蠔刀親手開蠔，即開即食的確過足蠔癮！課後除可獲贈澳洲製造的專業開蠔刀一把和開蠔證書，更可帶走生蠔一打及即場購物九折優惠，推介多款由農場直送的肉類、海鮮及熟成牛扒，另有抗疫即煮包及新登場終極懶人包西班牙炒飯食材套裝。

文：Winki  攝：Chiu

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開蠔班每位收費$450
詳情：https://steak-king.com/　

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/開蠔大師班-即開即嘗appellation-oysters澳洲石蠔-284679
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