開蠔大師班 即開即嘗Appellation Oysters澳洲石蠔
每年9月至翌年3月正值品嘗肥美悉尼石蠔的好季節！專營優質食材的Steak King，每周兩次從澳洲入口品牌Appellation Oysters，更每月於黃竹坑、西貢和梅窩分店舉辦開蠔班，店主Jonathan將親身教授實用又安全的開蠔技巧，每位「同學」均可穿起圍裙戴上手套再拿起開蠔刀親手開蠔，即開即食的確過足蠔癮！課後除可獲贈澳洲製造的專業開蠔刀一把和開蠔證書，更可帶走生蠔一打及即場購物九折優惠，推介多款由農場直送的肉類、海鮮及熟成牛扒，另有抗疫即煮包及新登場終極懶人包西班牙炒飯食材套裝。
文：Winki 攝：Chiu
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Jonathan表示，Appellation Oysters管理及挑選石蠔非常嚴格，每一隻的大小、重量平均，並保證優質，而這款只會生長於新南威爾士梅林布拉湖(Merimbula Lake)的石蠔為店方獨家引入，他形容是世界上最頂級品種，狹窄的湖口長年受海水湧入滋養出高鹽分的石蠔，鮮味十足。
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【冷知識】
石蠔由運輸過程至儲存會墊於麻布袋上，可模擬其生長環境，令牠們保持在最鮮活狀態。
3 / 10
先以掌心頂著開蠔刀柄頂端借力，以刀尖插入蠔殼尖空隙，慢慢左右交替上下搖晃，當感到蠔殼稍為鬆開，即可用刀沿邊界刂開蠔殼。
4 / 10
以刀尖劏開連著蠔殼底部的帶子位，挑起蠔肉反轉，即可呈現出如白滑珍珠的肥美鮮蠔。
5 / 10
每人在課堂上可練習打開3隻石蠔，另備一打可選擇即場開或帶回家享用。舌頭首先品嘗到蠔水，鹹鮮度超高，繼而是礦物及鮮甜氣息，再配一啖清爽白酒，鮮味於鼻腔即時幾何級提升。
8 / 10
開蠔班同時有美酒配對，侍酒師特選來自法國西南部及西班牙的白酒，充滿清爽的柑橘風格。
9 / 10
因應疫情而設的美食懶人包，有威靈頓牛柳、和牛肉丸、油封鴨髀，更有香酥鴨連薄餅及海鮮醬，另有多款一開即翻熱的醬汁，鋸扒必備。
10 / 10
供4至7人享用的西班牙炒飯食材套裝，包括所有海鮮(新西蘭Cloudy Bay鑽石大蜆、澳洲虎蝦、加拿大帶子)、西班牙辣肉腸、熬製12小時的番紅花雞湯、西班牙米，更有原個檸檬、青豆、洋蔥粒及蒜蓉等，另附送Steak King西班牙炒飯鑊一隻(價值$450)，真是有火就煮得喇！$880/套
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Jonathan表示，Appellation Oysters管理及挑選石蠔非常嚴格，每一隻的大小、重量平均，並保證優質，而這款只會生長於新南威爾士梅林布拉湖(Merimbula Lake)的石蠔為店方獨家引入，他形容是世界上最頂級品種，狹窄的湖口長年受海水湧入滋養出高鹽分的石蠔，鮮味十足。
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【冷知識】
石蠔由運輸過程至儲存會墊於麻布袋上，可模擬其生長環境，令牠們保持在最鮮活狀態。
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先以掌心頂著開蠔刀柄頂端借力，以刀尖插入蠔殼尖空隙，慢慢左右交替上下搖晃，當感到蠔殼稍為鬆開，即可用刀沿邊界刂開蠔殼。
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以刀尖劏開連著蠔殼底部的帶子位，挑起蠔肉反轉，即可呈現出如白滑珍珠的肥美鮮蠔。
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每人在課堂上可練習打開3隻石蠔，另備一打可選擇即場開或帶回家享用。舌頭首先品嘗到蠔水，鹹鮮度超高，繼而是礦物及鮮甜氣息，再配一啖清爽白酒，鮮味於鼻腔即時幾何級提升。
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開蠔班同時有美酒配對，侍酒師特選來自法國西南部及西班牙的白酒，充滿清爽的柑橘風格。
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因應疫情而設的美食懶人包，有威靈頓牛柳、和牛肉丸、油封鴨髀，更有香酥鴨連薄餅及海鮮醬，另有多款一開即翻熱的醬汁，鋸扒必備。
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供4至7人享用的西班牙炒飯食材套裝，包括所有海鮮(新西蘭Cloudy Bay鑽石大蜆、澳洲虎蝦、加拿大帶子)、西班牙辣肉腸、熬製12小時的番紅花雞湯、西班牙米，更有原個檸檬、青豆、洋蔥粒及蒜蓉等，另附送Steak King西班牙炒飯鑊一隻(價值$450)，真是有火就煮得喇！$880/套
展開相集
共 10 張照片
開蠔班每位收費$450
詳情：https://steak-king.com/
資料來源：
https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/開蠔大師班-即開即嘗appellation-oysters澳洲石蠔-284679