開蠔大師班 即開即嘗Appellation Oysters澳洲石蠔

每年9月至翌年3月正值品嘗肥美悉尼石蠔的好季節！專營優質食材的Steak King，每周兩次從澳洲入口品牌Appellation Oysters，更每月於黃竹坑、西貢和梅窩分店舉辦開蠔班，店主Jonathan將親身教授實用又安全的開蠔技巧，每位「同學」均可穿起圍裙戴上手套再拿起開蠔刀親手開蠔，即開即食的確過足蠔癮！課後除可獲贈澳洲製造的專業開蠔刀一把和開蠔證書，更可帶走生蠔一打及即場購物九折優惠，推介多款由農場直送的肉類、海鮮及熟成牛扒，另有抗疫即煮包及新登場終極懶人包西班牙炒飯食材套裝。

文：Winki 攝：Chiu

開蠔班每位收費$450

詳情：https://steak-king.com/