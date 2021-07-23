靚！

月餅禮盒愈出愈精緻，用途多多更甚具玩味。

Green Common

環保食桌玩埋推理遊戲

■Green Common特意推出純素月餅禮盒系列，包括全新純素奶黃月餅禮盒，另一款純素果仁月餅禮盒則集合兩款人氣之選。禮盒致力推廣可持續生活，禮盒採用大豆油墨(Soy Ink)印刷，月餅托盤由甘蔗纖維製造，均可被完全分解，禮盒亦可變身迷你食桌，另附送自家設計的推理桌上遊戲「月圓之夜」，過一個環保又有趣味的中秋。純素奶黃月禮盒早鳥價$268(現貨價308)、純素果仁月餅禮盒(6件裝每款口味各3件)早鳥價285(現貨價$328)。

訂購連結： https://bit.ly/MooncakePreorder2021

SENSES Amuseum《星夜》

crossover尖咀海旁 送勁靚3D啤牌

■SENSES Amuseum結合梵高經典名畫《星夜》與尖沙咀海旁迷人景色，活靈活現將這幅經典名著注入創新且獨特的本地元素，推出「SENSES珍藏版奶黃月餅禮盒─星夜」，更附上別注版梵高啤牌及3D眼鏡，有得食有得玩！別注版啤牌每一張展示不同畫作，以紅藍立體原理解析，配合3D眼鏡透過視覺效果進入畫作意境。由即日起至8月31日，可享低至八五折優惠。$288/套(原價$338/套)。訂購│senses-amuseum.com/product-category/senses-mooncake/

LIFETASTIC熨金花鳥茶几

■LIFETASTIC終於有月餅！今個中秋首推創新茗茶月餅禮盒，禮盒更可搖身一變小茶几，方便又精緻。3款茗茶奶皇月餅以優質茶葉炮製，有伯爵茶、日本芋治抹茶及台灣魚池紅玉紅茶。月餅券現已於全線分店有售，網店將於7月下旬開始發售；由即日起至8月15日，推出會員及非會員早鳥優惠價，會員$258、非會員$288。(原價$398)。查詢│www.lifetastichk.com

Paul Lafayet活潑禮盒拼四式茶葉

■Paul Lafayet與合作無間的法籍插畫師Emilie Sarnel以中秋明月為主題，創作色彩鮮明的八角型月餅禮盒，以可愛表情笑臉代表圓月，搭配傳統祥雲紋，營造中西合璧的法國藝術色彩。禮盒上層四款茶香月餅，以矜貴茶葉的芳香和味道炮製，採用減糖配方加上全天然食材製成，包括法國玫瑰花茶、日本焙茶、中國茉莉花茶和法國伯爵紅茶，旋開下層更有四款迷你茶葉鐵罐。禮盒空間夠大，適合循環再作放置小物。禮券由即日起至8月31日設早鳥優惠，會員限定$349(七折)，非會員$ 374(七五折)，原價$498。訂購│www.paullafayet.com

海景嘉福洲際中國風燈籠威士忌

■海景嘉福洲際酒店以三種頂級單一麥芽威士忌製作的威士忌朱古力月餅載譽重來，全人手製且使用頂級單一麥芽威士忌，包括The Macallan Classic Cut 2020(限定酒款)、Ardbeg Wee Beastie(限定酒款)及Bruichladdich The Classic Laddie Scottish Barely，可欣賞到威士忌與朱古力的配搭出不同變化。禮盒可當作傳統燈籠，頂部如意結方便懸掛，中心更可放置蠟燭。由即日起至9月21日訂購($468)。

訂購│https://bit.ly/icgsmooncake2021

當文歷餅店立體水晶球

■當文歷餅店by Dominique Ansel繼去年推出可自製曲奇的小兔整餅立體月餅禮盒，今年同樣推出立體造型的「乘月到紐約月餅禮盒」，並化身水晶球，展示多個紐約名勝剪影，按下燈掣更可照亮紐約市的夜空，值得收藏。除了去年大受食客讚賞的手工伯爵茶奶黃月餅，今次更推出經典奶黃月餅，兩款口味共6件，滋味成雙。禮盒禮券現已在網站及門市發售。於8月16日前購買，更可享預售價$458(原價$498)。訂購│www.DangWenLi.com

都爹利會館幻彩LED燈籠

■米芝蓮星粵菜都爹利會館再度與MO-DESIGN合作，打造出兩款具有新鮮感而不失中國節日傳統味道的月餅禮盒，當中流心奶黃月餅限量版 LED燈籠禮盒，以傳統剪紙工藝智慧，融合高貴質感的金色薄膜物料，不同角度呈現出幻彩花燈的效果。禮盒早鳥優惠期至本年8月15日($588/8件裝)。訂購│www.duddellsmooncake2021.com/

朗廷酒店牡丹首飾盒

■香港朗廷酒店繼繡球花圖後，今年推出牡丹圖案木製首飾月餅禮盒，寓意吉祥美滿，可循環再用。由米芝蓮三星食府唐閣行政總廚鄺偉強師傅及團隊悉心演繹雙黃白蓮蓉及迷你奶黃兩款經典口味月餅。朗廷月餅可於8月9日至9月21日到唐閣領取；或於8月9日至9月12日到明閣(灣仔)領取。由即日起7月19日至8月15日購買6件裝迷你奶黃月餅$388(原價$518)、4件裝雙黃白蓮蓉月餅$412(原價$548)。訂講│https://bit.ly/3qpOW0P