韓國便利店｜6、7月雪糕新品合集 西瓜冰、OREO脆皮雪條 香港都有得買？

天氣炎熱，雪糕便是最佳的夏日消暑單品，因此韓國便利店也在推出了不少雪糕新品。以下就為大家整理韓國6、7月的雪糕新品合集，有些口味甚至在香港都買得到，快買來一解夏日的暑氣吧！

【BINGGRAE(빙그레) The Excellent 雪糕杯】

如果平日有留意韓國食品的話，相信對The Excellent(엑설런트)這款雪糕並不陌生。The Excellent雪糕以獨特的方磚型包裝作為設計，看起來就像牛油一樣，但其實它是雲呢拿味雪糕，分為原味和法式雲呢拿口味，味道香濃，口感軟滑，屬韓國人的「國民雪糕」之一。而這次便特別推出新品The Excellent 雪糕杯(엑설런트컵)，一杯雪糕杯有齊兩種口味，一次滿足兩個願望，喜歡雲呢拿雪糕的話，絕對不能錯過！

【HAITAI(해태) Bravo薄荷朱古力甜筒】

韓國今年有一股薄荷朱古力熱潮，雪糕新品基本上每個月都可以看到薄荷朱古力的蹤影！而韓國大型食品品牌之一的HAITAI(해태)也順應熱潮，在7月推出了Bravo(부라보)系列的薄荷朱古力甜筒。雖然它並非第一款薄荷朱古力甜筒，但是不少網民都反映味道清新易入口，沒有強烈的牙膏口味，即使不是薄荷朱古力中毒者也可以一試。

【OREO 脆皮雪條】

在香港的便利店或超級市場裡要找到OREO脆皮雪糕並不困難，但在韓國卻並非一年四季都可以看到他的蹤影！繼去年曾經風摩韓國一段時間後，今年6月韓國的便利店終於再度入貨，大受一眾OREO迷的歡迎！不過香港亦有售賣的OREO雪糕杯和雪糕批，韓國的便利店就仍未入貨，想比韓國人早一步吃到OREO系列的雪糕，不妨到便利店購買吧！

【SEOJU(서주) 西瓜冰】

除了一般的雪糕外，韓國的冰品亦大受歡迎，不少人到韓國旅行的時候，都特別喜歡去吃獨特的水果刨冰，例如芒果、士多啤梨口味等。而說到夏天的水果，就不得不提西瓜！韓國品牌SEOJU(서주)本來就以杯裝刨冰為人熟知，而這次便特別推出了西瓜冰(수박빙수)，雖然賣相不算吸引，但味道尚算不錯，可以一解炎熱的暑氣。

【Dippin’ Dot(디핀다트) 牛島花生甜筒】

小時候對於韓國雪糕的印象便是粒粒雪糕，而除了粒粒雪糕外，粒粒雪糕公司Dippin’ Dot(디핀다트)其實亦有推出不少雪糕產品。這個夏天受疫情影響，不少人都無法隨心旅行，就連在韓國國內旅行也成為難事，因此Dippin’ Dot便特別推出牛島花生甜筒(우도땅콘)，利用韓國濟州島的牛島盛產的花生(우도땅콩)製作，連名字也是取其諧音，雪糕每一口都充滿花生香氣，恍如置身牛島之中，即使足不出戶也能感受到旅行的樂趣。

【LOTTE 濟州牛奶芭菲】

除了牛島花生外，濟州的牛奶也是不少人喜歡的單品，而LOTTE便在這個夏天推出了濟州牛奶芭菲(제주우유파르페)，上層是香滑濃厚的濟州牛奶雪糕，而下層則是清新的梳打雪糕，甜而不膩，特別適合夏天消暑食用！官方更建議可以加入餅乾、朱古力等製成獨一無二的芭菲，用來打卡或哄小朋友也是一流！