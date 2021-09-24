韓國大熱｜韓國人又有新歡！盤點 5款韓國Cafe新興食品 牛角包鬆餅、達克瓦茲蛋糕

韓國大熱｜韓國人又有新歡！盤點5款韓國Cafe新興食品 牛角包鬆餅、達克瓦茲蛋糕

雖然沒有辦法去旅行，但是香港不少韓系Cafe亦有販賣韓國大熱的餐點，例如牛角包窩夫、爆餡曲奇等。但韓國的Cafe風潮一直在改變，瞬間又有一批「新歡」。以下就為大家盤點5款韓國Cafe新興食品，有些還可以在自家製作，大家不妨嘗試一下吧！

韓國大熱｜鮮牛油火腿三文治(Jambon Beurre)

除了各種各樣的甜品外，最近在韓國咖啡店中曝光率最多的便是在法包中夾上滿滿鮮牛油和火腿的牛油火腿三文治，餡料絕不吝嗇，整個感覺令人大滿足！其實這款牛油火腿三文治即是經典的法式三文治Jambon Beurre，在法國屬於隨處可見的食物，但近年在韓國逐漸走紅，越來越多咖啡店都開始售賣這款食品。其製作方法十分簡單，只需在法包上塗上牛油和放入火腿即可，在香港的家中亦可輕鬆做到，有興趣的話不妨嘗試製作吧！

韓國大熱｜希臘乳酪碗(Greek Yogurt Bowl)

希臘乳酪用來減肥已經並非新鮮事，但在韓國的咖啡店亦開始售賣加入不同水果或穀物的希臘乳酪碗(Greek Yogurt Bowl)，讓大家即使在外也可以同時減肥，而且更變得越來越普遍。除了有專門店外，就連韓國的Starbucks也有販賣！有些咖啡店更會選擇自製希臘乳酪和穀物，風味特別不同。香港暫時較少見到有販賣希臘乳酪碗的咖啡店，不知道這個風潮會不會逐漸吹向香港呢？

韓國大熱｜達克瓦茲蛋糕(Dacquoise)

達克瓦茲蛋糕對不少人來說都屬於較陌生的名字，其實它是由杏仁、榛子和新鮮忌廉製成的蛋白霜泡沫蛋糕，在香港並不算出名的甜品，但最近在韓國卻越來越多咖啡店的菜單中出現了達克瓦茲蛋糕的名字，逐漸成為新興的熱潮。韓國出品的達克瓦茲蛋糕與以往的模樣有些許不同，大部份都會製作成類似馬卡龍的形狀，口感比馬卡龍鬆軟，亦不會太甜，用來送禮亦十分體面，因此吸引不少人購買。

韓國大熱｜特色蛋撻

蛋撻在韓國並非新興的甜品，但在韓國的咖啡店卻開始製作充滿特色的蛋撻，在普通的蛋撻上放上其他食材，令其口感和味道頓然不同。例如會以忌廉、水果、朱古力和果仁等不同的食材作為蛋撻的Topping，令果撻與蛋撻合二為一，變成了充滿特色的蛋撻，無論用來打卡或食用都一流！不過韓國的蛋撻與香港傳統蛋撻有些許不同，因此建議不要以香港的蛋撻作嘗試。

韓國大熱｜牛角包鬆餅(Cruffin)

牛角包窩夫在韓國已經流行了一段時間，基本上是韓國咖啡店的常見菜單，而除了牛角包窩夫外，最近另一款牛角包產品—牛角包鬆餅(Cruffin)也變成了韓國人的新寵。Cruffin一字其實源於Croissant(牛角包)和muffin(鬆餅)源自於法國傳統甜品，而經改良後就變成牛角包鬆餅，保持着牛角包的酥皮之外，還有鬆餅的鬆軟，將兩者二合為一，而且還有豐富的忌廉餡料，難怪成為韓國人的新寵！

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