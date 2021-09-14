香港四大人氣米線店推介｜九龍灣肥仔米線／石蔭雲南小鍋米線／荃灣唯一雲貴川／尖沙咀星林居

相信熱騰騰的米線，是不少港人的comfort food，尤其是又酸又辣的湯底，那股香氣總讓人每次想起都垂涎三尺。雖說有兩間連鎖米線店都開至每區都有分店，非常方便，不過其實在連鎖店以外，香港還是有不少卧虎藏龍的滋味米線小店的。

肥仔米線－九龍灣

肥仔米線曾在荃灣區打滾18年，是區內不少街坊和學生熱捧的小店，生意向來不俗，後因租金問題，轉戰九龍灣繼續發展。肥仔米線湯底每天新鮮熬製，用四十幾斤豬骨熬煮六個鐘，湯底鮮甜又酸香。招牌的酸辣小鍋米線有近50款配料可以選擇，最受歡迎的是腩肉和豬軟骨，腩肉惹味份量足，豬軟骨煮得軟腍，好入味。

地址：九龍灣得寶商場地下37號舖

電話：2673 3328

營業時間：11am - 9:30pm

石蔭雲南小鍋米線－葵涌

這間米線店在Facebook群組「香港米線關注組」中人氣高企，獲網民大讚。店舖由1997年開始植根葵涌石蔭，家庭式經營的小店，食物件件都用心製作。先說湯底，雖說同樣是普遍的豬骨湯底，但店家每晚淩晨三點開始熬製，濃郁入味，每啖都是心機。辣度方面亦可按喜好自行選擇，喝起來香口惹味，配上爽滑米線，成功吸納不少捧場客。而配料方面，必食手拆雞絲，質感綿密，亦容易吸湯，不少人都大讚吸湯後味道更有層次。

地址：葵涌梨木道112號葵寶大廈地下5號舖

電話：2424 2510

營業時間：11am－8pm

唯一雲貴川米線－荃灣

識途老饕定必知道這間在荃灣近三十年的小店，每逢週末晚上都人龍不斷，人氣十足。在一眾米線名店之中，這裡的湯底被指最為濃郁滋味，只因老闆是昆明人，堅持只賣雲南正宗酸辣湯底米線，口味正宗。湯底顏色偏紅，香氣四溢，內有豬肉碎、酸菜及芽菜等，整體味道偏辣。配料亦有多款選擇，推介豬腸及腩肉，前者爽口入味，後者香辣富肉香，不錯。

地址：荃灣四陂坊14號地下

電話：2611 9769

營業時間：7am-10pm

星林居酸辣米線餐廳

相信在尖沙咀一帶工作的上班族，都一定有聽過這間人氣米線店，這店主打的酸辣米線屢獲殊榮，疫情前經常有韓國旅客慕名而來。酸辣湯底方面，有九種辣度可揀，酸度亦有四款，味道酸中帶甜，辣勁十足。跟湯附上芫荽、肉碎，口感豐富。米線份量足料，值得一讚。

地址：尖沙咀金馬倫道14號金輝大樓3樓

電話：2424 1686

營業時間：星期一至六11am-11pm、星期日11am-10pm

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