麥當勞｜聯乘MIRROR出道三週年 推新口味麥炸雞 連續4星期推鏡仔卡+AR包裝盒 鏡粉必食！

鏡粉們請注意！為慶祝MIRROR出道三週年，麥當勞聯乘MIRROR 12位成員，於10月25日起強勢推出期間限定的全新口味麥炸雞，更連續四星期分階段限量推出不同成員的鏡仔卡和專屬顏色包裝盒，首週有姜濤、Stanley和Tiger打頭陣！

麥當勞 X MIRROR｜16款鏡仔卡分4星期推出

由10月25日起，麥當勞App用戶可憑不同指定電子優惠券以優惠價購買麥炸雞，更可獲得隨機派發的鏡仔卡！全套16款鏡仔卡會分四個星期推出，每位成員均各有一款專屬顏色的個人卡。首週有率先推出4款鏡仔卡，由姜濤、Stanley和Tiger打頭陣，另外每週會推出一款團體卡。大家記得要集齊16張個人及團體卡，就可於最後一週獲得神秘驚喜彩蛋！

麥當勞 X MIRROR｜AR專屬顏色包裝盒

除了換小卡之外，麥當勞於麥炸雞的包裝盒上大玩AR技術，只需要打包裝盒上的QR code，便可在畫面上看見與該包裝盒相應的MIRROR成員，與偶像一起食麥炸雞，實行「近距離」接觸！ 12款的包裝盒將分四個星期推出，並隨機贈送，下週（10月25日起）同樣會先推出姜濤、Stanley和Tiger的包裝盒，數量有限，售完即止！

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麥當勞 X MIRROR｜ASMR宣傳片今晚率先睇

為了麥炸雞，MIRROR 6位成員更為麥當勞拍攝了一系列ASMR宣傳短片，姜濤、Anson Lo、Edan、AK、Ian和Jer以不同方式感受麥炸雞的爆「脆」滋味！ASMR短片將會由10月20日晚起上載至麥當勞YouTube頻道，而集合六子的ASMR宣傳短片將於10月23日晚於ViuTV 首播，各位鏡粉記住留意啦！

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