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延續奧運體育狂熱！MY STAGE時裝設計比賽 展現學生設計天份
2021-08-14
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延續奧運體育狂熱！MY STAGE時裝設計比賽 展現學生設計天份
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要數最近的熱話，相信大家都一定想起奧運，全城團結地為香港運動員打氣！由「中港新世代協進會」主辦，獲「中原地產代理有限公司」全力贊助，good morning CLASS 協辦的時裝設計比賽「MY STAGE - Inter-School Fashion Design Competition 2020-2021」，今年就以「奥運進場服」為主題，吸引68間中學參與，並於昨日舉行頒獎典禮暨服裝秀作品展覽，讓大家看到一眾學生努力了多月的作品。

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本屆(第三屆)以「奥運進場服(中國香港)」作主題，邀請全港中學生以創新元素，為中國香港男、女運動員設計一套奥運進場服。比賽吸引68間中學參與，更收到逾400份參賽作品。大會於早前進行評審，選出40份入圍作品。

昨日除了展出比賽最後40份入圍作品的設計圖外，最後10強之學生，在支持機構「製衣業訓練局」之專業服裝製作團隊協助下，透過互動交流，及教授有關設計的專業知識，將10組各具風格和特色的平面設計圖，製作成一套一套時裝成品，並在服裝秀中逐一呈現在觀眾眼前。

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今屆冠軍由保良局蔡繼有學校獲得，其設計靈感來自香港區花洋紫荊，結合國際都市與懷舊復古風格，呈現出朝氣、有氣勢的形態，同時以細節展現香港獨特之處；顏色方面，以香港舊海報及茶餐廳中常見的酒紅色和孔雀綠，甚有香港特色。而亞軍及季軍則分別由藍田聖保祿中學及萬鈞伯裘書院奪得。

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今屆冠軍由保良局蔡繼有學校獲得。
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亞軍的藍田聖保祿中學的設計以白色為主，配上綠色的獅子山、藍色的香港景色以紅色洋紫荊，道出香港本土特色，當中顏色特別採用奥運五環，表達社會融洽、團結的運動精神，下身用上全黑色布料，配上反白的中華龍在雙腿盤旋的圖騰，以示和合騰飛的精神意義，體現出「君子以自強不息」的民族精神。
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萬鈞伯裘書院奪得季軍，上身以運動服元素的白色薄衞衣布料作西裝布料，左前方以拼布方式加入紅色粗條以表現中國香港的連結。襟前扣上與中國、香港以及奥運相關的襟章；背後的「中國香港」以代表香港精神的新子山剪影作外形，加強中國與香港一體的表達。
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今年新增設的「突出表現大獎」，由天主教崇德英文書院獲得，設計靈感來自香港獨有的霓虹燈、獅子山及帆船等；服裝以深藍色為主，再以霓虹燈概念，利用發光的紅色燈條在服裝上勾劃出獅子山及帆船的輪廓，除了營造出強烈的色彩對比外，更可以突顯香港夜景特色，同時亦寄寓香港運動員在比賽中發光發亮，傳承香港獅子山精神。

在頒發各個獎項後，大會亦即場宣布「MYSTAGE- Inter- School Fashion Design Competition 2021-2022」第四屆比賽的主題「邁向銀禧」，中原地產亞太區主席兼行政總裁黃偉雄表示，明年是香港回歸25年，學生不妨以創意時裝表達回歸之情，亦提醒大家在使用不同物料時，也不要忘記「可持續發展」的大趨勢。

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中原地產亞太區主席兼行政總裁黃偉雄宣布下屆比賽的主題。
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/延續奧運體育狂熱！my-stage時裝設計比賽-展現學生設計天份-280365
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