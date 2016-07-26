日雜實測｜獲獎大牌唔一定好？！5類10款獲獎化妝品評比 CHANEL眼影/NARS粉底

每年日本各大雜誌都會品牌為推出的新品製作排名，但其實獲獎大牌並非全部都對得起獎項的名聲。以下就為大家整理了「毒舌」日雜《LDK The Beauty》為5類10款獲獎化妝品進行的評比，從2021年的新品中挑選出最適合自己的化妝品吧！
【眼影盤】
1. CHANEL LES BEIGES 自然亮肌眼影眉粉組合 #TENDER［推薦］
CHANEL新推出的自然亮肌眼影眉粉組合TENDER色號獲得《美的BITEKI》、《MAQUIA》及《VOCE》眼妝部門第二名，顏色主調為玫瑰珍珠粉，5種顏色都非常容易配搭，上妝後帶有時髦感，不論年齡都適合使用，加上其粉質防油脂，特別適合在夏天使用。
2. SUQQU 晶采盈緻眼彩盤 #02［推薦］
SUQQU的晶采盈緻眼彩盤02色號同樣獲得多本雜誌的獎項，除了拿下《MAQUIA》的眼影部門第一名外，甚至在《美的BITEKI》及《VOCE》包攬眼影、綜合和彩妝部門的第一名，顏色為暖調的橙棕系，無論是顏色或粉質都帶有高級感，即使是新手亦適合使用。而且其耐磨擦度比CHANEL更好，為眾望所歸的第一名。
【其他眼妝】
3. THREE 魅光藝采睫毛膏 #04［推薦］
THREE的魅光藝采睫毛膏獲得了《美的BITEKI》、《MAQUIA》及《VOCE》睫毛膏部門第一名，膏體呈啫喱狀，刷毛密度高，令眼睫毛自然地變得根根分明、長而濃密，即使重複塗抹亦不會有「曱甴腳」的問題。最重要的是膏體既防水又耐磨擦，夏天的時候也不易脫妝，第一名當之無愧。
4. SUQQU 晶采艷色眼線筆 #03［略差］
雖然SUQQU的晶采艷色眼線筆獲得了《美的BITEKI》、《MAQUIA》及《VOCE》眼線部門第一名，但是3號色屬偏白色的灰色眼線，難以配搭其他眼影，比較適合化妝高手使用，因此選擇時需要特別注意。
5. THREE 魅光真我個性眉采盒 #03［略差］
THREE的魅光真我個性眉采盒同樣獲得《美的BITEKI》、《MAQUIA》及《VOCE》眉筆部門第一名，但實際使用後卻發現對於眉毛較淺的人來說並不好畫，需要花時間一點點勾畫，而且附贈的刷子很硬，表現略差，反而較便宜的KATE眉粉盒更好。
【底妝】
6. NARS 水光氣墊粉底［推薦］
NARS在大品牌的底妝部門中一向不算特別出色，但今年全新推出的水光氣墊粉底卻獲得了《美的BITEKI》、《MAQUIA》及《VOCE》氣墊部門第一名，遮瑕力不俗，紅血絲、膚色不均等問題能自然遮蓋，加上帶有光澤感，可以營造出皮膚好的感覺。而且其質地順滑不帶粉感，即使重複覆蓋補妝，亦不會給人厚重的感覺。再加上防汗防油的材質，在夏天使用簡直一流。
7.Clé de Peau Beauté 鑽光透薄修護粉底液 #20［一般］
Clé de Peau Beauté一向被譽為「貴婦」品牌，在《MAQUIA》及《VOCE》都獲得粉底液部門第一名。雖然其遮瑕力真的很高，細紋、毛孔等問題都能輕易遮蓋，而且帶有鑽光的感覺，可惜妝感比較厚重，沒法營造出自然妝容，因此略為扣分。
【定妝】
8. DIOR 恆久貼肌氣墊蜜粉［推薦］
DIOR的恆久貼肌氣墊蜜粉橫掃《美的BITEKI》、《MAQUIA》及《VOCE》散粉部門第一名，以帶有高級感的粉末營造出自然妝感，沒有泛白的問題，而且耐磨擦，夏天用來定妝一流，對得起第一名的稱號。
【唇妝】
9. CHANEL ROUGE COCO BLOOM 保濕豐盈唇膏 #134 ［一般］
CHANEL的保濕豐盈唇膏除了獲得《美的BITEKI》及《VOCE》唇膏部門第一名外，更獲得了《MAQUIA》的最佳彩妝大賞，無論顏色或光澤的表現都十分不錯，上唇後亦帶有立體感，不過持久度不高，一段時間後唇色會變得不均勻，略為可惜。
10. DIOR 傲姿持色啞緻唇釉 #200［一般］
不少人都擁有一支大牌的唇膏，而DIOR的傲姿持色啞緻唇釉就分別獲得《MAQUIA》唇釉部門第一名及《VOCE》唇釉部門第二名。雖然這款唇釉確實不易脫妝，持久度和質感都特別出色，但顯色效果因人而異，選擇顏色的時候需要特別謹慎，選錯顏色的話效果便變得一般。