東京奧運｜突如其來的心跳感覺！盤點2021奧運7位男神運動員！

東京奧運今個星期五開幕，大眾對於運動員的關注度亦大大提高，繼上周與大家分享了今屆的吸睛美女運動員後，以下就介紹的7位型男帥氣選手，讓大家除了欣賞賽事之外，也可以滿足一下視覺享受，感受突如其來的心跳感覺！
盤點2021東京奧運男神運動員#1：南非泳手 Chad Le Clos
92年出生的的Chad Le Clos，曾在2012年夏季奧運以1分52.96秒成績擊敗名將Michael Phelps，奪得200公尺蝶式金牌。他在世錦賽及英聯邦運動會都曾經奪金，亦是英聯邦運動會50公尺和100公尺蝶式紀錄保持人。
盤點2021東京奧運男神運動員#2：英國跳水運動員 Tom Daley
Tom Daley擅長10米高台跳水，在6歲就開始跳水生涯，並在9歲起在國內和國際比賽中嶄露頭角，更在2008年以14歲之齡代表英國參加奧運，是當年年紀最輕的參賽者，他在2016年里約奧運男子雙人十米跳台的比賽獲得銅牌。Daley是位同性戀者，2015年宣布與美國著名編劇Dustin Lance Black訂婚，成為一時佳話，兩人亦不時為同志界發聲。
盤點2021東京奧運男神運動員#3：美國跳水選手 Jordan Windle
出生柬埔寨的Jordan Windle，1歲時親生父母不幸去世，被送往首都金邊的孤兒院，後來被單身的同志養父Jerry Windle收養，他7歲時父親幫他預約水上夏令營，被奧運金牌教練Tim O'Brien發掘，他更向Jerry親說：「他有一天會成為全國冠軍，還可能成為奧運國手。」Jordan兩年後贏得全國青少年冠軍，曾三度參與奧運選拔賽，終於在今年獲得第二名，獲得東京奧運的入場券。
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盤點2021東京奧運男神運動員#4：英國體操運動員 Max Whitlock
「體操王子」Max Whitlock強項是鞍馬，他在2012年倫敦奧運運獲得鞍馬銅牌，其後在2016年里約奧運上更一舉奪下個人全能銅牌、自由體操金牌以及鞍馬金牌，總共二金一銅的好成績，擁有豐富大賽經驗。28歲的Whitlock更開始為退休做準備，喜歡畫畫的他開始學習設計，打算轉型做時尚設計師，更曾經與同樣來自英國的Paul Smith合作，設計運動西裝系列。
盤點2021東京奧運男神運動員#5：台灣滑輪溜冰手 陳彥成
陳彥成有「溜冰界彭于晏」之稱，顏值絕對毋庸置疑，他還在讀幼稚園時，父親就帶著他訓練滑輪溜冰，之後開始參賽，贏得大小獎項，更在15歲時成為全國第一。2019年，他在西班牙世界滑輪溜冰錦標賽中的1萬公尺計分淘汰賽中，為台灣奪得首面金牌。
盤點2021東京奧運男神運動員#6：台灣柔道選手 楊勇緯
23歲的楊勇緯今年首次出戰，他曾在2017年亞洲青年柔道錦標賽中奪得60kg台灣柔道亞青第一面金牌，他去年參加德國杜賽道夫柔道大滿貫賽，拿下銀牌，創下運動生涯大滿貫賽最佳成績，未知他能否在東京奧運中獲得好成績？
盤點2021東京奧運男神運動員#7：日本泳手 瀨戶大也
日本泳手瀨戶大也被視為今屆奧運日本隊奪金大熱，他去年因桃色醜聞，被日本泳聯禁止比賽一年。但他在泳壇戰績彪炳：曾在里約奧運400米混合泳奪得銅牌，又在2019年世錦賽連奪200米及400米混合泳金牌，他去年在2020年國際泳聯（FINA）冠軍遊泳系列賽（北京站）男子200米個人混合泳決賽中，以1分55秒55的成績奪冠，相信不少國民都希望他能為國爭光。