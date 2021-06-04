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磨砂沐浴二合一趕走悶熱 ON: THE BODY 冰極限量版6月回歸
2021-06-04
磨砂沐浴二合一趕走悶熱 ON: THE BODY 冰極限量版6月回歸
最近天氣一時陽光普照，一時潮濕暴雨，令皮膚「痴笠笠」影響心情。韓國ON: THE BODY的沐浴系列配方，最近全線升級，重點加強保濕及預防肌膚老化。為配合夏天來臨，阿拉斯加冰河水磨砂沐浴露更會在本月限定回歸，讓肌膚在炎夏享受冰涼快感。加上磨砂沐浴露的CP值非常高，$69.9就有600毫升，適合入手一試。
阿拉斯加冰河水磨砂沐浴露於6月限定回歸，加入系列升級配方Vitamin B3+，有效抗氧化、撫平細紋、讓肌膚年輕有彈性；透明質酸則可增強皮膚10倍的保濕成分，兩種成份有效令肌膚更水潤年輕。
沐浴露更採用阿拉斯加冰河水，並加入取自地中海的火山岩成分，含豐富礦物質。磨砂沐浴二合一，溫和地去除皮膚角質同時保濕，讓肌膚變得光滑細緻。
系列總共有7款沐浴露，其中法國黑玫瑰磨砂沐浴露是最受歡迎的皇牌產品，當中含有以色列死海鹽成分及玫瑰精油，有效保濕滋潤、鎖水保濕，系列其餘沐浴露都分別加入來自世界各地的天然成份，不止能去角質及護膚，配合LG專利香水配方，有助消臭淨味，紓緩放鬆身心。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/磨砂沐浴二合一趕走悶熱-on-the-body-冰極限量版6月回歸-270658