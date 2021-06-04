Am730
Am730
Am730
Am730
Lifestyle
OL
磨砂沐浴二合一趕走悶熱 ON: THE BODY 冰極限量版6月回歸
2021-06-04
#Hashtags
ONTHEBODY沐浴露磨砂
磨砂沐浴二合一趕走悶熱 ON: THE BODY 冰極限量版6月回歸
news-images

最近天氣一時陽光普照，一時潮濕暴雨，令皮膚「痴笠笠」影響心情。韓國ON: THE BODY的沐浴系列配方，最近全線升級，重點加強保濕及預防肌膚老化。為配合夏天來臨，阿拉斯加冰河水磨砂沐浴露更會在本月限定回歸，讓肌膚在炎夏享受冰涼快感。加上磨砂沐浴露的CP值非常高，$69.9就有600毫升，適合入手一試。

news-images

阿拉斯加冰河水磨砂沐浴露於6月限定回歸，加入系列升級配方Vitamin B3+，有效抗氧化、撫平細紋、讓肌膚年輕有彈性；透明質酸則可增強皮膚10倍的保濕成分，兩種成份有效令肌膚更水潤年輕。

沐浴露更採用阿拉斯加冰河水，並加入取自地中海的火山岩成分，含豐富礦物質。磨砂沐浴二合一，溫和地去除皮膚角質同時保濕，讓肌膚變得光滑細緻。

news-images
阿拉斯加冰河水磨砂沐浴露6月再度回歸。$69.9/600ml

系列總共有7款沐浴露，其中法國黑玫瑰磨砂沐浴露是最受歡迎的皇牌產品，當中含有以色列死海鹽成分及玫瑰精油，有效保濕滋潤、鎖水保濕，系列其餘沐浴露都分別加入來自世界各地的天然成份，不止能去角質及護膚，配合LG專利香水配方，有助消臭淨味，紓緩放鬆身心。

news-images
法國黑玫瑰磨砂沐浴露。$69.9/600ml
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/磨砂沐浴二合一趕走悶熱-on-the-body-冰極限量版6月回歸-270658
#Hashtags
ONTHEBODY沐浴露磨砂
Am730

英國小眾手袋Beara Beara 即日起推3日優惠 8折入手熱賣復古袋

聯乘巴黎藝術家 Atelier Cologne夏日繽紛香水皮套

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
英國小眾手袋Beara Beara 即日起推3日優惠 8折入手熱賣復古袋
Am730
Am730
聯乘巴黎藝術家 Atelier Cologne夏日繽紛香水皮套
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多