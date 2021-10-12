粉紅10月｜粉紅控不能錯過的限量產品+慈善跑 宣揚關注乳癌訊息

每年10月都是「國際乳癌關注月」，香港癌症基金會每年都會舉行「粉紅革命」活動，藉此喚醒公眾關注乳癌，及為相關的免費乳癌服務籌募經費。今次介紹多款粉紅產品以至慈善跑，集慈善及購物二合一，買到心儀產品之餘，又可以為關注乳癌的組織籌款。
雅詩蘭黛集團限量粉紅絲帶產品義賣
雅詩蘭黛集團今年舉辦「Pink Ribbon Challenge粉紅絲帶濾鏡挑戰」(https://www.instagram.com/ar/843600246317917/)，推出粉紅絲帶主題的Instagram限時動態濾鏡。完成後，可以分享至社交平台，並以 #TimeToEndBreastCancer 及 #ELCBCC 標記朋友接受挑戰，支持及關注乳癌防治議題。
集團同時於10月推出限量粉紅絲帶產品義賣，參與品牌包括Bobbi Brown、Clinique、Estée Lauder、Jo Malone London、La Mer及Origins。所有粉紅產品的收益，將撥捐香港乳癌基金會及香港遺傳性乳癌家族資料庫，為婦女提供免費乳健檢查，並為乳癌患者、復康者及其家庭提供所需的支援服務。
買ghd Pink Collection限量系列造型夾 捐$100予遺傳性乳癌家族資料庫
美髮造型工具品牌ghd，多年來為全球乳癌慈善組織籌得逾2,000美元。品牌今年推出第17個年度粉紅慈善限量版，以繼續支持不同的乳癌慈善組織。限量版系列造型夾印有是次活動的訊息——TAKE CONTROL NOW，提示所有女性每月應定期自我檢查乳房，有助及早發現乳癌症狀。為響應是次活動，每售出一件粉紅慈善限量版系列造型夾，香港ghd會捐出$100予全球香港遺傳性乳癌家族資料庫。
買EMAY PLUS美人心機 捐$30予癌症基金會
EMAY PLUS今年再度成為「癌症基金會粉紅革命」的贊助商，並以深受歡迎的「溫冷排毒按摩儀」，參與於本月舉行的「粉紅購物月」。由即日至12月31日期間，每售出一部任何款式的「溫冷排毒按摩儀」，EMAY PLUS便會捐出$30予香港癌症基金會，支援免費乳癌支援服務。
品牌的王牌「溫冷排毒按摩儀」，又稱「美人心機」，有排毒去水腫、美肌、塑形V面及減淡頸紋等功能。品牌最近聯乘Sanrio，推出兩款別注系列：粉紅版本綴上色彩奪目的招牌蝴蝶結；白色經典版則配上Hello Kitty可愛面容，簡約別緻，同樣令人愛不釋手。
相關新聞：
粉紅控必買｜MaskOn進駐中環街市 聯乘癌症基金會出粉紅口罩
「粉跑」資助經濟困難家庭做基因測試
由「香港遺傳性乳癌家族資料庫」主辦的年度盛事粉跑PINK RUN.HK 2021(簡稱「粉跑」)，今年結合線上線下舉行，並增加「粉紅100公里團隊跑」全新項目，讓參加者自行組成5人小隊、共同完成100公里賽事，發揮粉跑團隊精神。
全球跑手均不受時間地域限制，只要免費下載「Pink Run」手機應用程式，隨時隨地參與「粉跑」四個項目：「粉紅100公里團隊跑」、「粉紅50公里挑戰組」、「粉紅5公里體驗組」及「粉紅100米開心組」，更可與朋友分享「粉跑」成績、路線及專屬相框照片。
至於「粉紅100公里團隊跑」、「粉紅50公里挑戰組」及「粉紅5公里體驗組」，參賽者需於本月29日或之前報名，並於2021年11月15日至12月6日內，以「Pink Run」手機應用程式參賽、記錄及上傳成績，完成可換取總值逾$1,000的限量「粉跑」完賽禮物包，包括「粉跑」擴香石完賽獎牌香精套裝、ANESSA極防水美肌UV噴霧(SPF50+．PA++++)60g、Levi’s 限量版Tote Bag及$200禮券、Barebells高蛋白棒、CheckCheckCin朝夕即沖米水粉及優惠券、Chicco洗髮沐浴露50ml及$100禮券及Archon輕巧練習帶等，活動籌得的善款將用於資助本地經濟有困難的高危家庭，進行BRCA基因測試及輔導工作。
PINK RUN.HK 2021 線上粉跑
活動日期：11月15日(12:00am HKT)至12月6日 (11:59pm HKT)
報名日期：即日至2021年10月29日(11:59pm HKT)
項目：
「粉紅100公里團隊跑」、「粉紅50公里挑戰組」、「粉紅5公里體驗組」、「粉紅100米開心組」
時間：不限，但須於活動日期內完成
地點：不限 (歡迎世界各地跑手參加)
報名費用：(每人)
「粉紅100公里團隊跑」(5人一組)：每隊$500
「粉紅50公里挑戰組」：$100;
「粉紅5公里體驗組」：$100;
「粉紅100米開心組」：免費
查詢：3611 0326