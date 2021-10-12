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粉紅10月｜粉紅控不能錯過的限量產品+慈善跑 宣揚關注乳癌訊息
2021-10-12
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粉紅10月｜粉紅控不能錯過的限量產品+慈善跑 宣揚關注乳癌訊息
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粉紅10月｜粉紅控不能錯過的限量產品+慈善跑 宣揚關注乳癌訊息

每年10月都是「國際乳癌關注月」，香港癌症基金會每年都會舉行「粉紅革命」活動，藉此喚醒公眾關注乳癌，及為相關的免費乳癌服務籌募經費。今次介紹多款粉紅產品以至慈善跑，集慈善及購物二合一，買到心儀產品之餘，又可以為關注乳癌的組織籌款。

雅詩蘭黛集團限量粉紅絲帶產品義賣

雅詩蘭黛集團今年舉辦「Pink Ribbon Challenge粉紅絲帶濾鏡挑戰」(https://www.instagram.com/ar/843600246317917/)，推出粉紅絲帶主題的Instagram限時動態濾鏡。完成後，可以分享至社交平台，並以 #TimeToEndBreastCancer 及 #ELCBCC 標記朋友接受挑戰，支持及關注乳癌防治議題。

集團同時於10月推出限量粉紅絲帶產品義賣，參與品牌包括Bobbi Brown、Clinique、Estée Lauder、Jo Malone London、La Mer及Origins。所有粉紅產品的收益，將撥捐香港乳癌基金會及香港遺傳性乳癌家族資料庫，為婦女提供免費乳健檢查，並為乳癌患者、復康者及其家庭提供所需的支援服務。

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Bobbi Brown Crushed Oil-Infused Gloss Duo $350/6mlx2
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Clinique Limited Edition Jumbo Dramatically Different Moisturizing Lotion $355/200ml
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Estee Lauder Limited Edition Advanced Night Repair $930/50ml
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Jo Malone London Peony Blush Suede Cologne $1,320/100ml
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LAMER Creme de la Mer $1,630/30ml
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Origins Drink Up Intensive Overnight Hydrating Mask with Avocada Glacier Water $300/100ml

買ghd Pink Collection限量系列造型夾 捐$100予遺傳性乳癌家族資料庫

美髮造型工具品牌ghd，多年來為全球乳癌慈善組織籌得逾2,000美元。品牌今年推出第17個年度粉紅慈善限量版，以繼續支持不同的乳癌慈善組織。限量版系列造型夾印有是次活動的訊息——TAKE CONTROL NOW，提示所有女性每月應定期自我檢查乳房，有助及早發現乳癌症狀。為響應是次活動，每售出一件粉紅慈善限量版系列造型夾，香港ghd會捐出$100予全球香港遺傳性乳癌家族資料庫。

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專業智能造型夾 Platinum+ $2,170
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經典造型夾GOLD $1,790

買EMAY PLUS美人心機 捐$30予癌症基金會

EMAY PLUS今年再度成為「癌症基金會粉紅革命」的贊助商，並以深受歡迎的「溫冷排毒按摩儀」，參與於本月舉行的「粉紅購物月」。由即日至12月31日期間，每售出一部任何款式的「溫冷排毒按摩儀」，EMAY PLUS便會捐出$30予香港癌症基金會，支援免費乳癌支援服務。

品牌的王牌「溫冷排毒按摩儀」，又稱「美人心機」，有排毒去水腫、美肌、塑形V面及減淡頸紋等功能。品牌最近聯乘Sanrio，推出兩款別注系列：粉紅版本綴上色彩奪目的招牌蝴蝶結；白色經典版則配上Hello Kitty可愛面容，簡約別緻，同樣令人愛不釋手。

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Hello Kitty「溫冷排毒按摩儀」$699
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瑜伽運動服裝品牌PURE Apparel為支持「癌症基金會粉紅革命」，特別推出「THINK PINK限時系列」，當中15%的銷售額將捐贈予香港癌症基金會，以支持其免費乳癌支援服務。 售價：$170至680 推廣日期：即日至10月31日
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屢獲殊榮的睫毛、眉毛及頭髮護理的品牌RevitaLash，今年再次推出限量粉紅包裝的睫毛修復增生精華以及眉毛修復增生精華。由即日起至2021年10月31日，每售出一件將會捐出$20，以支持「癌症基金會粉紅革命」關注乳癌活動。

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「粉跑」資助經濟困難家庭做基因測試

由「香港遺傳性乳癌家族資料庫」主辦的年度盛事粉跑PINK RUN.HK 2021(簡稱「粉跑」)，今年結合線上線下舉行，並增加「粉紅100公里團隊跑」全新項目，讓參加者自行組成5人小隊、共同完成100公里賽事，發揮粉跑團隊精神。

全球跑手均不受時間地域限制，只要免費下載「Pink Run」手機應用程式，隨時隨地參與「粉跑」四個項目：「粉紅100公里團隊跑」、「粉紅50公里挑戰組」、「粉紅5公里體驗組」及「粉紅100米開心組」，更可與朋友分享「粉跑」成績、路線及專屬相框照片。

至於「粉紅100公里團隊跑」、「粉紅50公里挑戰組」及「粉紅5公里體驗組」，參賽者需於本月29日或之前報名，並於2021年11月15日至12月6日內，以「Pink Run」手機應用程式參賽、記錄及上傳成績，完成可換取總值逾$1,000的限量「粉跑」完賽禮物包，包括「粉跑」擴香石完賽獎牌香精套裝、ANESSA極防水美肌UV噴霧(SPF50+．PA++++)60g、Levi’s 限量版Tote Bag及$200禮券、Barebells高蛋白棒、CheckCheckCin朝夕即沖米水粉及優惠券、Chicco洗髮沐浴露50ml及$100禮券及Archon輕巧練習帶等，活動籌得的善款將用於資助本地經濟有困難的高危家庭，進行BRCA基因測試及輔導工作。

PINK RUN.HK 2021 線上粉跑

活動日期：11月15日(12:00am HKT)至12月6日 (11:59pm HKT)

報名日期：即日至2021年10月29日(11:59pm HKT)

項目：

「粉紅100公里團隊跑」、「粉紅50公里挑戰組」、「粉紅5公里體驗組」、「粉紅100米開心組」

時間：不限，但須於活動日期內完成

地點：不限 (歡迎世界各地跑手參加)

報名費用：(每人)

「粉紅100公里團隊跑」(5人一組)：每隊$500

「粉紅50公里挑戰組」：$100;

「粉紅5公里體驗組」：$100;

「粉紅100米開心組」：免費

查詢：3611 0326

報名網站：https://www.pinkrun.hk/

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/粉紅10月｜粉紅控不能錯過的限量產品慈善跑-宣揚關注乳癌訊息-288272
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