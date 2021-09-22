MIRROR｜全員12子罕有合體拍廣告 Edan偷拍隊友睡相 姜濤爆隊友「偷食」

超人氣男團MIRROR自成軍以來，熱度一直有增無減，12子於上月三星(Samsung)新品發布會上公布激罕全團合體，首度為兩部旗艦級摺機Galaxy Z Fold35G及Z Flip3 5G代言，MIRROR全員早前現身邵氏片廠，為新系列排舞及拍攝廣告片。品牌由今日起陸續釋出一系列精心製作的代言照及廣告片段，打頭陣的便有首批幕後花絮照片。
Lokman AK 不忘打機
追求多功能、喜歡手機當平板電腦使用的隊長楊樂文(Lokman)和副隊長江𤒹生(AK)試用過Galaxy Z Fold3 5G摺機後愛不釋手，是次拍攝聯同鍾情大畫面的姜濤、陳卓賢(Ian)、王智德(Alton)及邱士縉(Stanley)以黑色為主調的西裝造型亮相。難得合體的MIRROR亦趁休息期間，運用超大屏幕玩手遊，與兄弟即時battle，整個錄影廠充滿歡樂氣氛。
教主Edan趁空檔自拍
另一邊廂，MIRROR最強CP 教主盧瀚霆(Anson Lo)及呂爵安(Edan)找來另外4位兄弟，包括柳應廷(Jer)、邱傲然(Tiger)、李駿傑(Jeremy)及陳瑞輝(Frankie)一同試用 Galaxy Z Flip3 5G摺機，特別鐘愛輕巧的機身，予他們截然不同的的觸覺和視覺體驗。6子以顏色搶眼的西裝閃亮登場，大哂活力形象，眾人又趁空檔自拍。
姜濤爆隊友「偷食」
MIRROR成軍近3年，惟隊員各有不同工作在身，鮮有全員合體。教主Anson Lo 坦言自拍攝《調教你MIRROR》後，是次Samsung拍攝是近期12子首次見足全日的機會，對此感到特別滿足，非常珍惜兄弟相聚的機會。除了拍攝現場笑聲不斷，休息室內亦發生很多趣聞，姜濤率先大爆部份成員為新劇努力操Fit身型而自備飯盒，可惜最後因抵擋不住薯片引誘而功虧一簣。而Edan則以偷拍成員的睡相為樂，手機已收集超過5位成員的睡相，更表示適當時會用來「回敬」兄弟。
Galaxy Z系列與MIRROR的廣告即將於9月27日(下星期一)正式上架，鏡粉們記得較定鬧鐘睇首播，現在先看幕後花絮相！