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預祝生日｜AK@MIRROR宣傳植村秀聖誕彩妝 自比HELLO KITTY剛柔並重
18 小時前
預祝生日｜AK@MIRROR宣傳植村秀聖誕彩妝 自比HELLO KITTY剛柔並重
shu uemura植村秀每年聖誕都會聯乘日本流行文化主角，繼往年的比卡超及海賊王後，今年就找來經典角色HELLO KITTY推出聯名彩妝系列，將平日可愛乖巧的HELLO KITTY打造成搖滾巨星，配搭閃亮腰封的和服，展現獨特風格。
為慶祝是次企劃，植村秀特別於APM專門店舉辦宣傳活動，邀請MIRROR副隊長江𤒹生(AK)出席，AK表示：「早前代言植村秀新出的唇妝產品，好開心反應很好，好多朋友都說想不到我可以配襯唇妝造型。所以今次品牌聯乘HELLO KITTY，我一定要出席，看看可愛的HELLO KITTY可以有甚麼百變造型。」
自言「可愛中帶點反叛」
APM店舖加入聯乘企劃元素，更在正門設置一隻搖滾巨星及彩妝造型的立體HELLO KITTY，讓大家打卡。AK說：「今次聯乘企劃的HELLO KITTY用上植村秀彩妝，配搭搖滾造型，可愛中帶點反叛，就好像我一樣，其實搖滾以外都可以帶一點萌，剛柔並重。」
收黑色蛋糕預祝生日
現場除了有一系列宣傳活動外，植村秀還特別準備蛋榚與AK慶生，AK表示：「十分感謝植村秀為我準備的生日蛋糕，是一個全黑的又充滿搖滾閃爍元素的蛋糕，完全切合我的個性，這樣我就除了黑之呼吸外，還可以好像今次聯乘的HELLO KITTY一樣，可以『CUTE』之呼吸。」
是次植村秀與HELLO KITTY的全新限量聯乘系列，包括眼影、眉筆、唇膏、唇釉、ultime8∞黃金琥珀潔顏油及粉底掃等，各位「生粉」及HELLO KITTY忠粉不要錯過。
植村秀專門店
觀塘創紀之城五期apm UC-18店
電話：3148 1022
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/預祝生日｜akmirror宣傳植村秀聖誕彩妝-自比hello-kitty剛柔並重-288577