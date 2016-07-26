香味揭秘｜MIRROR ERROR 6子專屬香水 與他們一起噴上同一款香氣！

MIRROR及ERROR的代言的廣告愈來愈多樣，不少鏡粉及錯粉都跟著一起買，追求與偶像同款，今次介紹他們代言的香水，不單各有特色，香水的香氣也多少代表該成員的特質，大大拉近大家與偶像的距離！
MIRROR ERROR 6子專屬香水1：Anson Lo—Miss Dior Eau de Parfum
教主Anson Lo一向鍾愛香薰，而且對香水有一定要求，他早前現身中環ifc「Miss Dior瑰麗花園」，他表示，一踏進會場見到神徒，加上聞到全新的Miss Dior香薰，令他立刻精神過來，更說從此以後Miss Dior香薰的玫瑰香氣，也會令他想起同樣充滿Sweet Love感覺的神徒，相信令一眾神徒立即課金，珍藏這段甜蜜回憶。
香水靈感源自名為「Sweet Love」的玫瑰品種，散發以玫瑰為核心及經典的主調，並以鳶尾花和鈴蘭作粉飾，帶點誘人的牡丹作點綴。如花瓣般柔嫩，又如叢林般清新。全新的Miss Dior更飾上以織花製成的全新高級訂製蝴蝶結，增添極致奢華感。
網店限時禮遇
即日起於官方網店購買任何Miss Dior香薰100ml，可享限時鐫刻服務，打造個人專屬香薰，讓心意永恆留住。同時更可添上禮物卡訊息，代為傳遞心意。
MIRROR ERROR 6子專屬香水2：Edan—Gucci Flora Gorgeous Gardenia
身為「音樂才子」的Edan，彈起鋼琴時如王子般別具貴氣，他代言的最新Gucci Flora Gorgeous Gardenia香水，香氣比以前推出的淡香氛更馥郁，前調有宜人的梨花香調，甜而不膩的梔子花為主調，感性而濃郁的獨特花香，讓花花世界活現眼前。
MIRROR ERROR 6子專屬香水3：姜濤——CHANEL N°5 L'eau de Parfum Spray
姜濤曾表示，第一次接觸的香水是CHANEL的N°5 L'eau EDT，而他使用的N°5 Eau de Parfum Spray，香氣則較中性，伴隨蓬鬆輕柔的白麝香調，十分切合姜濤的性格。
MIRROR ERROR 6子專屬香水4：Ian—MOSCHINO TOY 2 Bubble Gum
Ian擁有甜美笑容，也是一眾Hellosss喜歡他的地方，MOSCHINO這款 TOY 2 Bubble Gum，以「泡泡糖」為賣點，與他的暖男形象不謀而合。玻璃瓶身及玩具熊頭瓶蓋充滿玩味，香水以粉紅玫瑰作為核心，添上泡泡糖及柑橘蜜餞的甜美香氣，配合肉桂、香桃、黑加侖子與麝香等氣息，迷人甜美。「泡泡糖香水」更以天然純素配方打造，以全素食主義及環境友善的角度出發，為環境盡一分力。
MIRROR ERROR 6子專屬香水5：Anson Kong—VERSACE Dylan Turquoise
「老闆」Anson Kong一向愛好水上活動，VERSACE以澄藍的海洋為藍本，推出這款Dylan Turquoise香水，前調有清新檸檬香氣，伴隨西西里島的意大利柑橘芳香，加上粉紅胡椒的襯托，提升甜美度。主調則以熱帶風情的番石榴清爽獨特香氣，與清澈的茉莉花及温柔的小蒼蘭交織，香氣層疊融合。
MIRROR ERROR 6子專屬香水6：193—Maison Francis Kurkdjian L’Homme À la rose
來自法國的Maison Francis Kurkdjian主張「香氛衣櫥」概念，每款香水都代表不同服飾，找來走時尚路線的193拍硬照就適合不過。新出的《紳士玫瑰》，改變香氛的固有框架，以玫瑰表達男士堅毅的特質。淡香精具有花香木質調，在剛穿上它的前幾秒，先是新鮮的綠意漫延，之後瞬間迸發出結合葡萄柚和保加利亞大馬士革玫瑰的香氣。中調是木質與玫瑰香調，再漸漸的以琥珀木質調帶出誘人香氣。