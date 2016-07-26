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AK生日｜DARPHIN推Anson Kong@MIRROR生日禮遇　隨機送出親筆簽名明信片
30 分前
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Darphin全效舒緩維生肌底精華小粉瓶MIRRORAKAnsonKong陳穎欣套裝優惠敏感
AK生日｜DARPHIN推Anson Kong@MIRROR生日禮遇　隨機送出親筆簽名明信片

轉季時節肌膚容易敏感，來自法國的護膚品牌DARPHIN，以天然植物萃取聞名，其王牌全效舒緩維生肌底精華(Intral Daily Rescue Serum)就專為初期敏感的症狀而設，包括泛紅、脫皮、紅腫、乾癢、T Zone泛油及刺痛，針對初敏肌、季節性敏感肌或是口罩肌，都可提升肌膚抵抗力並深層滋潤肌膚，煥發水潤健康膚質。

期間限定「 明星小粉瓶」肌底精華套裝

最近Darphin推出期間限定的「明星小粉瓶」肌底精華套裝，請來人氣男團MIRROR副隊長Anson Kong及新生代女演員Yanny（陳穎欣）合作，拍攝廣告片段之外，購買這個限定套裝的顧客，更可獲得Anson Kong獨家明信片3張。套裝包括「小粉瓶」全效舒緩維生肌底精華及5件人氣產品體驗裝，舒緩敏感泛紅，同時全方位照顧卸妝、亮眼、修護等美肌程序，特別適合受初敏肌困擾人士使用。

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AK與Yanny於法式風情花店內上演一場甜蜜邂逅。
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AK在廣告首次展現其溫柔一面，與一向型格形象有極大反差。
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AK與Yanny私下交情甚篤，經常與一眾好友成群結聚，是次拍攝是兩人第一次正式合作。
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「明星小粉瓶」肌底精華套裝 售價$800 (價值$1,160) 包含賦活、亮眼、修護和保濕程序的6件套裝，重拾健康亮澤粉紅肌。 套裝包括: 全效舒緩維生肌底精華 75ml 花梨木精油潔面凝霜 5ml 全效舒緩亮眼抗氧化眼霜 5ml 洋甘菊修護精華油 4ml 全效舒緩維生肌底精華 3ml 全效舒緩保濕乳液 3ml 精美化妝袋 限量版AK 明信片3張

AK生日禮遇：期間限定花店

另外，適逢AK於10月16日生日，由10月13至19日期間，Darphin海港城店更會開設期間限定花店，凡購物滿$1,800(須包括「小粉瓶」)即可獲贈AK於「初敏邂逅」片段中送給Yanny的同款花束、5件人氣體驗裝(共值$980)及明信片一張，限量250套。為與AK一同迎接29歲生日，明信片中特別準備「29」張有AK親筆簽名並會隨機送出！同場亦有 AK 人形立牌供大家合照，各位「生粉」可在上述期間到訪Darphin海港城店。

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全效舒緩維生肌底精華是品牌1958年創立時發明的第一支產品，有「小粉瓶」之稱。(IG：@_kisang_ )
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Darphin Sooth and Calm Set Darphin 皇牌舒緩鎮靜套裝 包含潔膚、修護和滋養程序的6件套裝，修復肌膚保護屏障。 全效舒緩維生肌底精華 50ml 花梨木精油潔面凝霜 5ml 全效舒緩維生肌底精華 5ml 洋甘菊修護精華油 4ml 全效舒緩面霜 5ml 全效舒緩保濕乳液 3ml 售價$665(價值$980)
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Intral Collection Set 全效舒緩系列套裝 包含賦活肌膚、極緻舒緩和深層保濕的8件套裝，全方位感受花癒護膚體驗。 套裝包括: 全效舒緩維生肌底精華 50ml 全效舒緩面霜 50ml 全效舒緩柔膚水 50ml 花梨木精油潔面凝霜 5ml 全效舒緩維生肌底精華 5ml 全效舒緩高效修復精華 4ml 八花極緻修護精華油 4ml 全效舒緩保濕乳液 15ml 售價$1,105 (價值$1,800)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/ak生日｜darphin推anson-kongmirror生日禮遇　隨機送出親筆簽名明信片-287958
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