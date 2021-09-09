Ian@MIRROR首個化妝品廣告 女友視覺為Hellosss上妝

Laura Mercier的透明蜜粉一向出名，最近新出的透明蜜粉就加入感光妝效，可以折射肌膚光線，即時提昇輪廓及神隱瑕疵。品牌更特別邀請MIRROR的音樂才子Ian(陳卓賢)拍廣告影片，這個更是Ian入行以來首個化妝品廣告，相信一眾Hellosss都非常興奮。
Laura Mercier今日在官網發布Laura Mercier x 陳卓賢Ian 1分鐘完整版「專屬法式感光透肌」廣告，片中除了展現Ian的音樂才華，更發放歌迷專屬的絕密彩蛋——Ian化身專業化妝師，以女友視覺為歌迷親手選用鑽光氣墊上妝！品牌同時推出3個階段的「捕捉Ian星光」活動，有機會獲贈簽名版感光透明蜜粉，每人只限參加一次，先到先得，各位Hellosss不要錯過啊！
「一同捕捉Ian星光 簽名蜜粉大放送」
9月9日至10月8日：各大門市任何購物參與感光透肌即刮即獎遊戲，有機會獲得簽名蜜粉、星級彩妝或免費化妝修眉服務
9月15日至10月8日：官網任何購物即有機會隨機得到簽名蜜粉
9月28日：Laura Mercier Hong Kong專頁驚喜有獎問答
Ian更為歌迷挑選「專屬法式感光透肌底妝4步曲」，包括妝前底霜、柔光透明蜜粉、感光透明蜜粉、鑽光氣墊粉底等，打造無瑕持久、如感光濾鏡的「Mirror Skin」。
Laura Mercier x 陳卓賢Ian 1分鐘完整版「專屬法式感光透肌」廣告影片: https://bit.ly/3jRdIWa
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