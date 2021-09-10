港恩中醫診所 「經典中醫，藍海策略」

港恩中醫診所創立於2004年，由吳國正博士於1998年開設的漢方中醫診所改組而成，現有四家大型診所，醫師團隊27人，每年服務超過10萬人次。港恩中醫的醫師團隊非常年輕，平均年齡不超過35歲。吳醫師打破一般市民看中醫要找「老中醫」的慣性，大膽起用年輕醫師；此外，因「港恩」和「感恩」在普通話讀音相同，故取名港恩中醫，以表達吳醫師對香港的感恩之心。
藍海策略，創新價值
香港的註冊中醫人數高達九千名，如何在激烈的競爭中脫穎而出？港恩中醫憑著「藍海策略」，創新服務價值，創造新的服務需求。港恩是最早全面採用科學濃縮中藥及電腦診症系統的中醫診所之一，有別於傳統飲片，病人服用濃縮中藥非常方便，貯存空間需求較小，衛生環境亦較易打理。電腦診症系統由病人掛號及叫診、醫師診症及處方，以至配藥及其他管理作業等都整齊有序，運作效率因以提高，為診所的管理模式帶來改革，降低了藥材蟲蛀及過量使用紙張等操作所需的資源及時間。濃縮中藥服用方便、質量穩定、療效良好，得到市民良好的口碑支持。
醫德為大、醫緣次之、醫術自成
雖然年輕醫師的經驗可能相對不足，但對醫療工作抱有熱誠、肯投入、肯付出，與患者結下善緣，很自然地就治好了患者。這就是諺語所說：「先生緣，主人福」，這裡先生指的是醫生，或泛指老師、師父、教授等指導者。人與人之間講求緣分，再差的學生也能遇到良師被感化起來；再重病的患者也能有知音的醫師把病醫好。貫徹了吳醫師提倡的「看醫師要找明醫而不是找名醫」的理念。
「明者，遠見於未萌」亦即「上工治未病」的高水平醫師。為醫者不應只求成為出名的「名醫」，真正的「明醫」應該是明白人生真諦、有高尚醫德操守、善於與人結緣、通曉中醫理論，在實踐中又能熟練運用，臨床經驗自然日漸豐富，醫術亦自然越見高明，這就是港恩中醫推祟的為醫方針——「醫德為大、醫緣次之、醫術自成」。
經典中醫，傳承道統
中華文化最鼎盛是在漢唐時期，當時中醫在理、法、方、藥已經有完整的理論體系。國內奉行中西合璧幾十年，已有不少專家教授提出中醫變得「不中不西」等質疑，「回歸經典」的呼聲日增。猶幸港恩的醫師都是「經典中醫」愛好者，願意在這個大時代中去研究、學習中國文化，傳承中醫道統。
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