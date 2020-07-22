香港中文大學「高級文憑」及「基礎教育文憑」課程 Fly High Get Started

香港中文大學專業進修學院(CUSCS)開辦15項兩年全日制「高級文憑」課程，包括新增的「手語及雙語研究」高級文憑，另設一年全日制「基礎教育文憑」課程，所有課程由香港中文大學審批及頒授學歷。
「高級文憑」安排實習 兼容升學及就業
「高級文憑」理論與實踐並重，所有課程均包含實習元素。學院聯繫逾百間機構安排實習及講座，讓學生應用課堂所學，累積工作經驗，優先接軌業界。學院亦為學生提供豐富多元的學習體驗，包括師友計劃、學生大使計劃、服務學習計劃、義工服務，促進學生個人成長。
豐富學習體驗 可用中大圖書館
學院積極安排學生與英、美、韓國、日本等海外大學進行線上線下相互交流，開拓視野。此外，學院的酒店教學樓層讓學生熟習酒店的日常運作；社會工作技巧實驗室助學生透過實務訓練，掌握面談技巧；語文學習提升中心設有一對一語文諮詢服務，提升學生的語文能力。高級文憑學生亦可使用中文大學圖書館設施，擴闊知識領域。
畢業出路廣闊 實現夢想
「高級文憑」以專科研讀，結合實踐為特色，裝備同學振翼高飛。畢業生可升讀本港政府資助或自資學士學位課程，也可選擇到海外升讀與學院簽有銜接協議的海外大學高年級課程，踏上大學路。
「基礎教育文憑」設獎學金
DSE 6分即可報讀
「基礎教育文憑」為DSE考生提供另一升學途徑，同學一年內修畢課程可獲「升學獎學金」升讀學院的高級文憑。課程涵蓋語言傳意、商業管理、健康生活、藝術賞析及資訊科技等多個領域，並加入「個人及生涯規劃」科目，讓同學找到未來方向。同學於DSE考獲最佳5科成績最少共6分(包括中、英文均達第一級)即可報讀。
7.21 放榜周 網上及即場報名
CUSCS由7月21日至30日(星期日除外)特設「網上及即場報名」，另有「高級文憑」及「基礎教育文憑」課程諮詢。
已獲「有條件取錄」的應屆文憑試考生，請於放榜日留意電話短訊 (SMS)，直接登入連結確認學位；其他申請人歡迎於網上報讀或親臨尖沙咀東海教學中心遞交入學申請。詳情請瀏覽「升學資訊All-in-one」平台︰www.cuscs.hk/afterdse