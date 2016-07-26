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5大商場電子消費券優惠合集
3 小時前
5大商場電子消費券優惠合集
為推動全民消費，位於港九新界的旗艦商場，包括利園區、朗豪坊、荃灣廣場、新城市廣場及HomeSquare推出多個消費獎賞及折扣優惠吸客，實行買得多賺得多！
荃灣廣場、新城市廣場消費即有賞
即日起至2021年9月26日期間，荃灣廣場推出「消費券3重賞」，於場內消費滿指定金額即可享第一賞，最高可獲$600商場贈券達10%回贈優惠；而第二賞，The Point會員憑消費可享有高達5倍積分；壓軸賞每月「最高消費賞」，一連兩個月，每月首3位累積最高消費金額的顧客可額外獲得$5,000商場贈券。至於新城市廣場，由即日起至2021年12月31日馬拉松式推出「電子消費券加碼狂賞曲」，重頭戲「2,000元雙重賞」，於場內消費滿$2,000即送$1,000商場購物消費券，回贈高達50%；商場亦夥拍Wechat Pay HK推出全年消費回贈優惠，消費$300即送商場餐飲禮券。
利園區、朗豪坊豐富大抽獎
希慎集團旗下利園區推出「全民三重賞」，將會送出總值逾$1,000萬豐富獎賞，當中「會員大抽獎」，Lee Gardens Club會員憑指定電子貨幣於利園區消費，即可參加大抽獎，有機會獲得利園區電子禮券，及一連8個星期每星期將送出的iPhone 12 Pro及其他豐富禮品。而朗豪坊即日起至2021年10月3日推出日日有獎消費抽獎活動，只須於場內單一消費滿$300並成為LP CLUB會員，即有機會贏走價值$10,000商場現金禮券！
HomeSquare瘋狂折上折
HomeSquare由即日開始，破天荒於年度盛事「香港家居折」加碼推出超過700件優惠商品，以低至21折發售，產品種類襄括電器、傢俬、廚具、家品等，更可以低至24折入手多個優惠套裝，最高再賞高達$50商場優惠券。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/特刊/5大商場電子消費券優惠合集-281172