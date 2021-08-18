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一連四星期啟田商場Tea Party 茶藝大師即場展功架 免費傳授泡茶技術
8 分前
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啟田商場
一連四星期啟田商場Tea Party 茶藝大師即場展功架 免費傳授泡茶技術
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「夏日 More More 茶。好物市集」一連四個周末於啟田商場舉行。

後生仔最愛去市集，全因精品手作夠晒Local又緊貼潮流文化！逐漸成為年輕人聚腳地的藍田啟田商場，繼早前與著名藝術家b.wing合作後，設計了全新角色Kaka及人氣角色A仔，角色們繼續展開「Key to Fun」旅程，由即日起至9月30日，連續四個星期舉辦「夏日More More茶。好物市集」、茶藝體驗及藝術展覽，多位茶藝達人即場展示港式、中式及日式的泡靚茶秘訣，同場亦有與茶葉相關的工作坊及手作，以加深年輕人對茶藝認知。

夏日More More茶。好物市集以茶及品味生活為題，搜羅各式茶類飲品、食品及用品外，更集合30多個本地手作品牌及手作達人推介的「好物」，包括首次夥拍本地著名餐飲供應品牌捷榮集團，邀請具有35年以上專業港式手工拉茶製茶經驗的捷榮集團資深奶茶顧問劉欽昆師父，親身到場分享沖茶心得及要訣，還有國家一級茶藝師梁藝桐導師分享傳統中國品茶文化及泡茶技術，學習茶席與品茶禮儀，好讓大家拜師學藝，同時品嚐茗茶。  

此外，活動設有最受文青歡迎的花茶蠟燭工作坊，教大家以花茶代替乾花，製作茉莉花茶蠟燭，讓家居充滿花茶獨特香氣，以達致清心寧神的效果。 同場亦有不少特色手作，例如手調香味精品及天然草本手工皂，不過要揀選一件最能體現今次活動特色的產品，必定是由商場推出的「A仔 x Kaka茶杯套裝」與期間限定的「Kaka茶包禮盒」，以及捷榮集團為活動準備3款非零售的DIY精品茶包，包括寶島風味烏龍茶、大紅袍拼配茶及金觀音拼配茶，味道讓人一試愛上。

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捷榮集團資深奶茶顧問劉欽昆師父與國家一級茶藝師梁藝桐導師將於活動中分享茶道文化。
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參加者可按個人喜好，以茶作主題的印章設計及配搭出獨一無二的DIY精品茶包。
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花茶蠟燭工作坊

夥設計學院學生投入Tea Party創作空間
為進一步推廣藝術及培育年輕藝術家，商場首次夥拍香港設計學院，邀請多名潛力無限的年輕藝術家以Kaka及Tea Party為題，創作不同形式藝術作品，讓顧客投入變化萬千的創作空間，走進 Kaka 的下午茶派對。

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設計師以蕾絲白布為設計背景，模擬茶包質感，彷彿看穿茶包裡的茶葉一樣。花貓旁邊圍繞著鮮艷的植物，部分花以捷榮的茶葉碎製作，充滿清新感覺。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/玩樂/一連四星期啟田商場tea-party-茶藝大師即場展功架-免費傳授泡茶技術-281758
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