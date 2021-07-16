暑假好去處｜10個必去商場打卡位合集 Minions/迪士尼公主/ Pokémon夏日運動祭/ Sanrio競技場

夏日炎炎，再加上開始放暑假，不同商場都相繼推出期間限定活動。以下為大家盤點10個必去商場打卡位，港九新界都有，周末不妨與家人及好友一起去打卡吧！
暑假好去處｜Minions迷你兵團@黃埔天地
臨近暑假，不少商場都舉辦夏日商場活動以吸引一家大小參與。黃埔天地聯乘Minions迷你兵團，舉行夏日狂歡嘉年華。嘉年華設兩個必去打卡位，分別是由一眾迷你兵團駐守的正門，與Minions大玩特玩前，先與他們來一張搞怪合照。另有高2米的治癒打卡牆，牆上集結多個卡通毛公仔，可愛度滿分！更設有6大經典嘉年華遊戲關卡、全港獨家夾公仔機及扭蛋機等，Minions粉絲必去！
日期：即日起至8月1日
時間：中午12點–晚上9點
地點：黃埔天地時尚坊（2期）MTR層
暑假好去處｜Glico Fun@荃灣廣場
由7月29日起至9月5日，荃灣廣場將聯乘Glico Fun，將商場變身為固力果遊樂園，把固力果零食包括百力滋、Pocky，及Cream Collon等零食，變成10個「巨大化」日系打卡場景，更首次融入AR互動體驗，讓大家盡情拍照打卡，影相影到手軟！
日期：7月29日起至9月5日
時間：上午10點30分–晚上10點
地點：荃灣大壩街4至30號荃灣廣場L1樓層
暑假好去處｜奇奇拔玩具城@朗豪坊
潮流玩具平台kkplus，最近在朗豪坊開設「奇奇拔玩具城」，不單帶來多個打卡位，更有潮流玩具展覽。其中「奇奇拔玩具城」為kkplus的自家重點企劃，當然少不了各式各樣的潮流玩具，為配合主題更搜羅了過百款新舊潮流玩具、唱片、擺件，於這個過去和未來的玩具世界中一定能尋找到您專屬的流行回憶。
日期：即日起至8月29日
時間：中午12時–晚上9時
地點：朗豪坊4樓通天廣場及12樓
暑假好去處｜櫻桃小丸子X街霸@新都城中心
小丸子又有心事？陪伴大家成長的《櫻桃小丸子》今年30週年了，新都城中心為大家帶來《櫻桃小丸子x Street Fighter最強聯「萌」》主題活動，將小丸子和街霸各角色齊齊帶到商場！由即日起，商場2期及3期設有多個街霸經典主題場景，一眾小丸子角色扮成經典的街霸角色，兩大童年回憶難得CROSSOVER，粉絲們怎可錯過如此難得的打卡機會！
日期：即日起至至9月5日
時間：上午10時–晚上10時
地點：MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY (新都城中心2期及3期) L1 天幕廣場
暑假好去處｜迪士尼公主巡禮@旺角MOKO
迪士尼的奇妙魔法已經降臨MOKO旺角新世紀廣場！由即日起至9月5日，大家可以到商場參加「Disney Ultimate Princess Celebration｜迪士尼公主巡禮」主題活動，與14位迪士尼公主與女王塑像合照打卡，場內更設有迪士尼期間限定店。除了發售香港迪士尼樂園的商品外，還有由台灣，日本及英國空運直送的主題精品。
日期：即日起至至9月5日
時間：上午10時–晚上10時
地點：旺角太子道西193號 MOKO MTR樓層中庭
暑假好去處｜Pokémon夏日運動祭＠荷里活廣場
即日起至2021年8月31日，皮卡丘、伊布、小火龍、傑尼龜、妙蛙種子、喵喵、胖丁、可達鴨、六尾、波加曼、小火焰猴、草苗龜、敲音猴、炎兔兒及淚眼蜥等人氣寶可夢將會結伴現身荷里活廣場，舉辦「Pokémon夏日運動祭」。特設3大打卡位，同場加映的「寶可夢卡牌珍藏展」更會展出逾500張寶可夢集換式遊戲卡牌，Pokémon粉絲必去！
日期：即日起至2021年8月31日
時間：上午10時–晚上10時
地點：香港鑽石山龍蟠街3號荷里活廣場 1/F 明星廣場
暑假好去處｜LINE FRIENDS＠新鴻基地產旗下8大商場
「LINE FRIENDS世界巡迴之旅」就會在今個暑假，登陸新鴻基地產旗下8大商場（東港城、上水廣場、Mikiki、PopWalk天晉滙、葵興life@KCC、屯門卓爾廣場、錦薈坊和寶怡商場），舉行「LINE FRIENDS環球美食盛典」。由7月10日起，LINE FRIENDS將會帶大家遊覽多個熱門旅遊景點。旅程期間，更可透過「AiR」手機遊戲程式，於商場景點掃瞄二維碼，便可搜羅各款會場限定食材及食譜，盡情玩餐「飽」！
暑假好去處｜「T.O.P 我要準時收工」＠T.O.P This is Our Place
T.O.P This is Our Place 特別炮製「T.O.P 我要準時收工」主題活動，由本地插畫師DDED創作的DD仔，於本月20日起帶領大家玩轉「扮工」日常，以鬼馬幽默方式將朝九晚六的辦公室血淚史，轉化成多個有趣場景打卡熱點，引起大家共鳴並掃走鬱悶！是次活動亦會於線上推出期間限定的有獎遊戲及多款消費換領精品，迎合各位在日常「扮工」的需要。
日期：即日起至2021年9月5日
時間：上午11時–晚上11時
地點：九龍旺角彌敦道700號T.O.P This is Our Place
暑假好去處｜Sanrio競技場@The ONE+皇室堡
由即日起至8月29日，The ONE 及 皇室堡舉辦了夏日運動盛會「Sanrio Characters 超萌競技場」，超過40位Sanrio家族成員到場參與盛事，12位選手換上全新獨家運動造型登場，更首次分為男女兩組，以9個超有看頭的競技項目熱鬥！大家可憑場內消費或The ONE Club及WINDSOR CLUB會員可憑積分尊享「競」賞禮遇，免費換領The ONE及皇室堡聯乘Sanrio獨家運動禮品，以及場內潮流運動及時裝品牌商戶現金券
日期：即日起至8月29日
時間：上午10時–晚上10時
地點：尖沙咀The ONE UG2中庭／銅鑼灣皇室堡地下中庭
暑假好去處｜白爛貓87旅行團@置富Malls
今個夏天，貓界Super Star「白爛貓」化身成「87旅行團」團長，率領一班好友登陸置富Malls旗下四大商場，大家可由即日至10月24日於馬鞍山廣場「87古城記」、+WOO 嘉湖「87法國站」、紅磡置富都會「87港澳台」，及沙田置富第一城「87夏威夷」，共四個不同特色的旅遊度假勝地參觀世界名勝古蹟旅遊景點。於置富Malls指定商場內任何2間不同商戶消費，累積滿指定金額，即可換領以淺藍色為主色調的白爛貓輕便摺傘連雨傘套，以及白爛貓多用途儲物籃。
日期：2021年7月8日至10月24日
地點：馬鞍山廣場L2天幕廣場／天水圍+WOO嘉湖1期地下大堂／紅磡置富都會L7大堂／沙田置富第一城地下置富第一園