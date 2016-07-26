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神還原 Keigo Open House 喜感生活館╳お食事処╳専門販売店
1 小時前
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神還原KeigoOpenHouse喜感生活館KeigoArtzbrew河尻圭吾日本超人氣插畫家特色料理鱷魚長頸鹿樹懶香港限定
神還原 Keigo Open House 喜感生活館╳お食事処╳専門販売店
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超震撼睡房！身高2.5米的長頸鹿與超長睡床，將牠與兔仔的Hoodie(自己找)比較一下就知有幾長！親身來睇睇有幾搞笑吧！
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樹懶幫uncle換燈膽……換到天黑。
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場內獨家發售的搪膠figure，為香港fans而設的雙截棍樹懶(一大一細)及可行走大叔、樹懶電單車。

愛將日常煩惱幽默地呈現的日本超人氣插畫家Keigo(河尻圭吾)，其《我的生活不可能那麼壞》一眾角色紅爆IG，包括咀巴太長的鱷魚、高到過龍的長頸鹿和慢到離譜的樹懶等，如今來到文化熱點Artzbrew立體神還原！

 

在布滿Keigo最新畫作的café裡，有樹懶陪你享用Keigo特色料理；戶內戶外多個打卡及互動場景，處處恍如經典畫作活現眼前，絕對令你會心微笑！而今回發售的紀念品全為香港限定，包括Keigo家族金屬徽章、貼紙、明信片及Keigo Open House @Artzbrew獨家口罩等，當然少不了Keigo絕密手稿真跡及版畫，為香港日常增添趣味！
文：Winki　攝：Andy Chong、Winki及大會提供
 

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三文治及薯條神還原，造型一流又有諗頭！包括彈起柚蛋治、旋風呼拉包及健康第一！迷迭香蔬菜芝士法包，還有薯仔頭剪髮記配松露醬($68)。三文治創作料理套餐配以特色咖啡或飲品，每套$150，Trip.com獨家$109。
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9月8日至11月30日｜上午10時至晚上7時(最後入場時間為下午6時)｜香港西營盤皇后大道西118號
獨家售票網站：
https://hk.trip.com/things-to-do/detail/37162209/?language=HK&locale=zh_hk 查詢︰www.Trip.com / 3008 3268

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Keigo特地為今次展覽創作60幅搞笑新作，更發售逾100幅版畫，一經選購將直送日本由Keigo親筆簽名兼附鑑定證書！
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香港西營盤皇后大道西118號
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/玩樂/神還原-keigo-open-house-喜感生活館╳お食事処╳専門販売店-283619
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