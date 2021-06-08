第五代纜車月底退役 山頂纜車推出限量紀念品+套裝 本地藝術家打造告別新裝

第五代山頂纜車將於6月28日退役，為紀念及歡送第五代纜車，山頂纜車特意邀請8位本地藝術家，包括伍尚豪、Uncle@Afterworkshop、Stella So、無紙用工作室、皮忠、Even Lee、Jacmila和星夜John，由即日起至6月27日期間，為第五代山頂纜車打造限定告別新裝——「山頂纜車藝術號」，並以不同藝術風格演繹香港「文化」、「大自然」 、「標誌性地標」及「電影」4個主題，把山頂纜車粉飾成充滿藝術感及展現本地特色元素的流動藝術展品，同時推出一系列限量版紀念品及套裝。
「棋遊山頂」懷舊桌上遊戲
「棋遊山頂」桌上遊戲帶領玩家走入山頂纜車133周年的歷史軌跡，亦是香港百年歷史中極具代表性的生活見證之一。由始創背景到第一至第五代纜車的發展經過，以至一些有趣及重要事件都標記在棋盤上，讓玩家以有趣簡單遊戲，了解這個最古老交通工具的傳奇故事。
「山頂纜車藝術號」紀念車票
採用8位本地藝術家特意為告別第五代山頂纜車而創作之插畫，印製成一套4款的紀念車票套裝作紀念用途，讓乘客珍藏這份第五代山頂纜車的歷史和回憶。
山頂纜車限量版手工啤酒
與本地手工啤酒廠大圍啤聯手推出山頂纜車造型禮盒「兩枝」套裝，共4款口味，包括洋甘菊、熱情果茉莉、伯爵茶、玫瑰正山普洱的手工啤酒。
購買：山頂纜車官方網站https://ticketing.thepeak.com.hk/、山頂纜車花園道售票處及凌霄閣顧客服務中心
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