Am730
Am730
Am730
Am730
Health
癌症
免疫治療擴應用 增抗癌希望
22 分前
#Hashtags
免疫治療癌症肺癌腎癌完全緩解臨床腫瘤科專科免疫系統白血球整體存活期中位數電療化療聯合治療美國食品及藥物管理局歐洲藥品管理局
免疫治療擴應用 增抗癌希望
news-images

癌症的免疫治療，於2016年初開始引入本港，早期用於肺癌為主，最近也擴展至腎癌等其他癌症。免疫治療為不少發現時已屬較後期、已擴散的癌症，帶來控制腫瘤、延長壽命，甚至有小部分能達至「完全緩解」(即檢測不到體內有癌細胞)的希望。

臨床腫瘤科專科醫生李兆康表示，免疫治療的基本原理，是借助病人本身的免疫系統，攻擊癌細胞，其中一大好處是副作用比化療等為少，「免疫治療的作用機制，並非破壞癌細胞，而是激活病人自身的免疫系統，辨認出癌細胞是『壞人』，然後予以攻擊。在臨床研究中，免疫治療引起白血球過低等副作用的比率，遠比化療為低。」

news-images
李兆康指免疫治療應用愈趨廣泛，期望有更多癌患者得益。

可用於三期肺癌
李兆康指出，免疫治療最常引起的副作用，包括疲勞、腹瀉和噁心等，情況大多屬輕微，「最重要的是，臨床研究亦顯示接受免疫治療的肺癌病人，整體存活期中位數比只用化療為高。」

不少晚期肺癌患者經確診後，視乎患者的年齡、身體狀況、癌細胞的種類、大小、位置和擴散程度等情況，接受了手術、化療或電療等，而部分病人在一線治療時只能接受化療，但是當化療失效時，就應當使用免疫治療作二線治療。李兆康續指，「現時免疫治療藥物已應用於第三期肺癌，在電療、化療之後接受注射免疫治療藥一年，亦可增加病人的存活機會！」

news-images
免疫治療激活自身免疫系統，重新辨識癌細胞並作攻擊。

腎癌聯合治療
隨著免疫治療用於腎癌的臨床數據漸多，最新的方案是將免疫治療加上標靶藥物作「聯合治療」。美國食品及藥物管理局(FDA)和歐洲藥品管理局(EMA)，已於2019年正式批准使用這種療法。

在過去兩年，有3項第三期臨床研究證實，「聯合治療」用於已擴散的晚期腎細胞癌，相對傳統只使用標靶治療，可降低死亡風險約四成，而「完全緩解率」更是傳統標靶治療的三倍，超過一成的患者在用藥後腫瘤可完全消失。常見的副作用則包括疲倦、血壓增高、肚瀉和手足綜合症等，也有可能出現炎症性副作用，但整體上屬輕微及合乎預期。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/癌症/免疫治療擴應用-增抗癌希望-272363
#Hashtags
免疫治療癌症肺癌腎癌完全緩解臨床腫瘤科專科免疫系統白血球整體存活期中位數電療化療聯合治療美國食品及藥物管理局歐洲藥品管理局
Am730

鼻咽癌無「疫苗」？ 新式抽血篩查有助及早發現

幹細胞製疫苗 或成預防胰臟癌新方法

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
鼻咽癌無「疫苗」？ 新式抽血篩查有助及早發現
Am730
Am730
幹細胞製疫苗 或成預防胰臟癌新方法
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多