免疫治療擴應用 增抗癌希望

癌症的免疫治療，於2016年初開始引入本港，早期用於肺癌為主，最近也擴展至腎癌等其他癌症。免疫治療為不少發現時已屬較後期、已擴散的癌症，帶來控制腫瘤、延長壽命，甚至有小部分能達至「完全緩解」(即檢測不到體內有癌細胞)的希望。

臨床腫瘤科專科醫生李兆康表示，免疫治療的基本原理，是借助病人本身的免疫系統，攻擊癌細胞，其中一大好處是副作用比化療等為少，「免疫治療的作用機制，並非破壞癌細胞，而是激活病人自身的免疫系統，辨認出癌細胞是『壞人』，然後予以攻擊。在臨床研究中，免疫治療引起白血球過低等副作用的比率，遠比化療為低。」

可用於三期肺癌

李兆康指出，免疫治療最常引起的副作用，包括疲勞、腹瀉和噁心等，情況大多屬輕微，「最重要的是，臨床研究亦顯示接受免疫治療的肺癌病人，整體存活期中位數比只用化療為高。」

不少晚期肺癌患者經確診後，視乎患者的年齡、身體狀況、癌細胞的種類、大小、位置和擴散程度等情況，接受了手術、化療或電療等，而部分病人在一線治療時只能接受化療，但是當化療失效時，就應當使用免疫治療作二線治療。李兆康續指，「現時免疫治療藥物已應用於第三期肺癌，在電療、化療之後接受注射免疫治療藥一年，亦可增加病人的存活機會！」

腎癌聯合治療

隨著免疫治療用於腎癌的臨床數據漸多，最新的方案是將免疫治療加上標靶藥物作「聯合治療」。美國食品及藥物管理局(FDA)和歐洲藥品管理局(EMA)，已於2019年正式批准使用這種療法。

在過去兩年，有3項第三期臨床研究證實，「聯合治療」用於已擴散的晚期腎細胞癌，相對傳統只使用標靶治療，可降低死亡風險約四成，而「完全緩解率」更是傳統標靶治療的三倍，超過一成的患者在用藥後腫瘤可完全消失。常見的副作用則包括疲倦、血壓增高、肚瀉和手足綜合症等，也有可能出現炎症性副作用，但整體上屬輕微及合乎預期。