卵巢癌用藥延復發 增相伴時光

渴望與家人相處更多時間是癌症患者最大心願，卵巢癌的復發及死亡率是婦科十大癌症之一，一旦患上，身心承受沉重壓力。有患者確診第四期卵巢癌，她最擔心的不是自己身體，而是未能照顧有認知障礙的丈夫，為減低治療期間的不適，以PARP抑制劑作為維持治療，延長無惡化存活期，爭取時間相伴。



不少卵巢癌患者確診時已為中晚期，臨床腫瘤科專科醫生饒家棟醫學博士指，「初期徵狀不明顯，患者可能只感到肚脹、肚瀉、沒胃口、便秘、作嘔作悶等，誤以為是腸易激綜合症，很少會聯想到是婦科問題。當感到下體不適、經期不準，甚至停經後仍出血、性行為後流血，檢查始發現已經是第三或第四期卵巢癌。」

減化療劑量

饒家棟表示，這位65歲第四期復發性卵巢癌患者不太想做化療，原因是丈夫有認知障礙症，療程期間不能照顧，擔心他出門不知跑到哪裡，女兒要上班，惟有帶丈夫陪同化療。「因此希望在短時間內，盡量用最小劑量的化療，能夠控制腫瘤，然後用口服PARP抑制劑作維持治療。」

PARP抑制劑針對DNA的修復機制，阻截PARP蛋白的修復程式，當癌細胞受到化療破壞，PARP抑制劑可令癌細胞DNA損傷無法被修復，甚至死亡，因而減低卵巢癌復發風險。在國際大型臨床研究中，較新的一款PARP抑制劑已被證實無論gBRCA基因有否突變的卵巢癌患者，皆有效延長無惡化存活期。



改善生活質素

患者完成6個療程化療加標靶藥之後，掃描顯示腫瘤面積縮小許多，於是開始維持治療，每晚睡前口服PARP抑制劑一次。她沒出現副作用問題，不似化療般疲倦非常；她滿意療程，並感恩於冬至及農曆新年節日可與家人度過，化療時甩掉的頭髮也長回，更拍攝了全家福。接受維持治療一年多，期間可照顧丈夫，饒家棟認為，「雖然藥物不能令第四期癌症患者痊愈，但幫助改善了生活質素，為她和家人增加更多美好的片段及回憶。

遺傳基因突變風險高

卵巢癌高危族包括早來經、遲停經或未生育過，曾接受荷爾蒙治療或幫助排卵的療程，以及肥胖女士，因身體比較多荷爾蒙均有較高風險患上。饒家棟稱，「有一成患者較不幸，先天遺傳了BRCA1或2(gBRCA)基因突變，她們有五成機率患卵巢癌。」

由於復發風險高，第二及第三期患者手術後要接受輔助式化療，第四期患者化療後，更可能需以標靶藥控制病情。饒家棟續指，「第三、四期復發性卵巢癌患者需要接受化療令腫瘤縮小，當接受6至8個療程化療後，或出現疲倦和其他副作用，他們會想給身體休息，不希望病情復發再次接受化療。這時候，可考慮PARP抑制劑作為維持治療，推遲復發，提升生活質素。」臨床所見使用PARP抑制劑的患者中，部分沒有任何副作用，可繼續喜歡的運動如跑步、游水或瑜伽。饒家棟提醒，每種藥物也有其副作用，有些人會感頭痛、作悶或肚瀉，反應因人而異。