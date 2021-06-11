幹細胞製疫苗 或成預防胰臟癌新方法

胰臟癌是難以發現的癌症，大部分人確診時已經可能晚期甚至出現遠端轉移，錯失手術治療的機會。最近美國一項研究，就嘗試利用誘導性多功能幹細胞，製作預防胰臟癌的疫苗，初步在小鼠驗證能有效預防染病，但仍需進一步研究對人體的安全性，才能進入臨床測試階段。

誘導性多功能幹細胞(iPS幹細胞)是一種能夠發展成身體各種細胞的幹細胞，只要少量皮膚碎片或血液等人體細胞便可製造出來。由於iPS幹細胞和癌細胞共享部分基因，分子特徵也十分相像，故具備製成疫苗的潛力。研究人員利用iPS幹細胞製成疫苗並注射到小鼠體內，然後使用佐劑刺激產生強烈免疫反應，藉以訓練免疫系統能夠對抗類似分子結構的癌細胞。結果發現，接種疫苗的小鼠期後被植入胰臟癌細胞，多達七成半小鼠未有被癌細胞侵入。有關研究已刊載在《Stem Cell Reports》。

研究人員指，多功能幹細胞經誘導後可產生多種特徵抗原，幫助免疫細胞適應更多樣的抗原類型，甚至超越癌細胞自身的抗原類型，以致能對多種類的癌細胞產生反應，即使癌細胞出現突變，免疫系統仍能產生防護作用。目前仍需更多研究以了解這類疫苗對人體是否安全有效，同時亦會測試疫苗能否用於治療已有的腫瘤。