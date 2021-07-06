早期鼻咽癌DNA檢測 及早發現提升治愈率

鼻咽癌是本港最常見的頭頸部癌症，發病年齡相對其他癌症早；而20至44歲的群組中，鼻咽癌發病率更是眾癌之冠。這年紀正值事業和家庭的黃金期，因此及早發現和治療，提升存活率最為重要。

臨床腫瘤科專科醫生謝耀昌指，鼻咽位於頭部中央，鼻孔和吊鐘上方之間，「鼻咽癌具侵略性，可以在幾個月之間由第一期發展至第四期，故有約八成沒有接受檢查的患者，確診時已屆中晚期。而早期鼻咽癌治愈率高達九成，因此及早發現十分重要。」

易與鼻竇炎混淆

一如其他癌症，鼻咽癌早期的徵狀未必明顯，即使有徵狀，亦易與鼻敏感、鼻竇炎混淆。謝耀昌解釋，「較常見的病徵，會有因腫瘤阻塞引致鼻塞、鼻涕帶有血絲、因壓著耳鼻間平衡氣壓的管道引起耳鳴、偏頭痛，以及擴散至頸側淋巴令其脹大等。」要分辨良性或者惡性，謝耀昌提醒癌症的徵狀只會惡化不會好轉，同時如果頸側淋巴脹大而沒有痛楚，更應立即求醫。



EB病毒檢測可作篩查

居於南中國和東南亞、吸煙、飲酒、多吃醃製食物、多接觸甲醛、有家族病史人士有較高風險患鼻咽癌。值得留意的是EB病毒感染，有九成的鼻咽癌患者體內會找到這病毒，不過並非所有EB病毒感染者，都會患上鼻咽癌。

謝耀昌續指，內窺鏡檢查雖是診斷鼻咽癌的黃金標準，亦可抽取組織作活檢，但始終有入侵性，「如透過早期鼻咽癌DNA檢測，抽血檢測有否EB病毒DNA作為篩查，就可免卻辛苦的檢查程序，也能找出沒病徵的隱形患者，適合作為鼻咽癌篩查。」若測試結果呈陽性，便做下一步檢查以確診。早前香港一項研究亦發現，經過鼻咽癌DNA檢測再確診鼻咽癌的患者，有七成人屬初期，三成人屬中晚期，有效提早發現及早治療。而近年的次世代DNA測序技術，再提高了EB病毒檢測精準度，有助更準確找出鼻咽癌患者。



電療化療主導

確診鼻咽癌後，會先以磁力共振及正電子電腦掃描確定腫瘤範圍並分期，再制訂治療方案。有別於其他癌症以手術切除腫瘤，電療才是主要的治療方法，利用高能量放射線殺死癌細胞。醫生亦會根據患者狀況加入化療，增加治療成效。

45歲的陳先生是過來人，去年10月發現頸側淋巴有一粒小硬塊，但以為只是熱氣；同時早上起床時鼻水帶有少許血絲，由於只維持了一星期，也沒有理會；直至另一邊頸側淋巴都出現硬塊，遂向耳鼻喉科醫生求診。經內窺鏡檢查抽取組織化驗後，證實是惡性腫瘤，並轉介至臨床腫瘤科。謝耀昌為陳先生作EB病毒DNA檢測和造影檢查，發現病毒指數非常高，而癌細胞已擴散至淋巴和骨骼。經歷化療和同步放化療療程之後，過程雖然辛苦，幸今年3月正電子電腦掃描顯示所有腫瘤已經消失，目前採用口服化療藥作維持治療。