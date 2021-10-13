Am730
Am730
Am730
Am730
Health
癌症
晚期HER2型乳癌 新ADC助延命
2021-10-13
#Hashtags
乳癌HER2型乳癌抗體藥物複合體ADC癌症資訊網慈善基金第二型人類表皮生長因子受體內科腫瘤科專科標靶化療旁觀者效應第一型拓樸異構酶抑制劑
晚期HER2型乳癌 新ADC助延命
news-images

乳癌是本港女性最常見的癌症，當中HER2型乳癌約佔二至三成個案，此類型的腫瘤生長速度和侵略性較高而預後較差。最新研究指出，新一代抗體藥物複合體(ADC)用於晚期HER2型乳癌治療效果理想，有望成為二線治療的新選擇。
 

第二型人類表皮生長因子受體(HER2)是自然地存在於乳房細胞，用作接收生長因子，將生長訊息由細胞外傳送至細胞內，控制著細胞生長。內科腫瘤科專科醫生楊明明表示，「若乳腺細胞有過量HER2受體，令細胞不受控地生長，就會演化為癌症。在未有針對性標靶藥物之前，HER2型乳癌患者存活期一般只有一年左右。」

news-images
乳癌早期並不會有痛楚，楊明明建議若於自我檢查時發現異樣應及早求診。

三線治療未有指引

根據香港乳癌資料庫第十三號報告書，雖然HER2型乳癌患者只佔約兩至三成，但第四期患者的比例較高，其晚期治療變得重要。目前治療晚期HER2型乳癌的國際指引，一線治療會採用雙標靶及化療組合，二線則為第一代ADC藥物，無惡化存活期中位數分別達18.7月和9.6個月。第三線及往後的治療，暫時沒有權威性指引，新一代ADC藥物是選擇之一。
 

結合標靶化療

ADC藥物將標靶藥和化療藥結合，楊明明解釋，「其藥理機制是，標靶藥可以針對性與HER2受體結合，進入癌細胞之後，就會分解出具細胞毒性的化療藥物，將癌細胞殺死。」而新一代ADC藥物除了更穩定地結合兩種藥物，內藏的化療藥「第一型拓樸異構酶抑制劑」也較多較強，更帶有「旁觀者效應」，能夠將藥力滲透至鄰近癌細胞將之殺滅，更徹底地清除癌細胞。
 

新一代ADC療效佳

第一代ADC藥物於2013年成為二線標準治療，而剛於上月發表的新一代ADC藥物二線治療臨床研究結果，則有望成為治療上的新突破。患有不可切除或轉移性HER2型乳癌、並曾於晚期情況下接受標靶化療組合治療的五百多名患者(當中近六成為亞洲患者)，隨機分配到新一代ADC組別及第一代ADC組別並跟進一段時間。結果發現新一代ADC的12個月無惡化存活期比率達75.8%，比第一代ADC(34.1%)高出一倍；跟進期內過半數人未見病情惡化，即未達到無惡化存活期中位數。12個月整體存活期比率，新一代ADC(94.1%)也比第一代ADC(85.9%)優勝。新一代ADC的腫瘤反應率(79.7%)及完全緩解率(16.1%)更提升了一倍或以上；加上兩者副作用相若，醫生亦熟悉及可妥善處理，楊明明認為新一代ADC有望可用於二線治療，延長患者生命。

news-images
(左起)癌症資訊網慈善基金主席方嘉儀、Winnie、楊明明及癌症資訊網慈善基金創辦人吳偉麟。

胸部凹陷

五十多歲的Winnie約一年前發現右邊胸部凹陷，當時不以為意，至數月後凹陷愈見明顯才告訴醫生，轉介並檢查下確診為第四期HER2型乳癌，已轉移至肝臟。其後展開雙標靶及雙化療藥物治療，再接受手術切除乳房腫瘤，並繼續雙標靶治療至今。治療期間雖有脫髮、輕微腹瀉、手指麻痺等副作用，但不算嚴重而且療效理想。Winnie期待新藥可盡快引入香港，讓更多病友得益。
 

晚期HER2型乳癌 新ADC助延命

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/癌症/晚期her2型乳癌-新adc助延命-288526
#Hashtags
乳癌HER2型乳癌抗體藥物複合體ADC癌症資訊網慈善基金第二型人類表皮生長因子受體內科腫瘤科專科標靶化療旁觀者效應第一型拓樸異構酶抑制劑

子宮內膜癌新聯合治療 延長無惡化存活期

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
子宮內膜癌新聯合治療 延長無惡化存活期
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多