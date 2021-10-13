晚期HER2型乳癌 新ADC助延命

乳癌是本港女性最常見的癌症，當中HER2型乳癌約佔二至三成個案，此類型的腫瘤生長速度和侵略性較高而預後較差。最新研究指出，新一代抗體藥物複合體(ADC)用於晚期HER2型乳癌治療效果理想，有望成為二線治療的新選擇。



第二型人類表皮生長因子受體(HER2)是自然地存在於乳房細胞，用作接收生長因子，將生長訊息由細胞外傳送至細胞內，控制著細胞生長。內科腫瘤科專科醫生楊明明表示，「若乳腺細胞有過量HER2受體，令細胞不受控地生長，就會演化為癌症。在未有針對性標靶藥物之前，HER2型乳癌患者存活期一般只有一年左右。」

三線治療未有指引

根據香港乳癌資料庫第十三號報告書，雖然HER2型乳癌患者只佔約兩至三成，但第四期患者的比例較高，其晚期治療變得重要。目前治療晚期HER2型乳癌的國際指引，一線治療會採用雙標靶及化療組合，二線則為第一代ADC藥物，無惡化存活期中位數分別達18.7月和9.6個月。第三線及往後的治療，暫時沒有權威性指引，新一代ADC藥物是選擇之一。



結合標靶化療

ADC藥物將標靶藥和化療藥結合，楊明明解釋，「其藥理機制是，標靶藥可以針對性與HER2受體結合，進入癌細胞之後，就會分解出具細胞毒性的化療藥物，將癌細胞殺死。」而新一代ADC藥物除了更穩定地結合兩種藥物，內藏的化療藥「第一型拓樸異構酶抑制劑」也較多較強，更帶有「旁觀者效應」，能夠將藥力滲透至鄰近癌細胞將之殺滅，更徹底地清除癌細胞。



新一代ADC療效佳

第一代ADC藥物於2013年成為二線標準治療，而剛於上月發表的新一代ADC藥物二線治療臨床研究結果，則有望成為治療上的新突破。患有不可切除或轉移性HER2型乳癌、並曾於晚期情況下接受標靶化療組合治療的五百多名患者(當中近六成為亞洲患者)，隨機分配到新一代ADC組別及第一代ADC組別並跟進一段時間。結果發現新一代ADC的12個月無惡化存活期比率達75.8%，比第一代ADC(34.1%)高出一倍；跟進期內過半數人未見病情惡化，即未達到無惡化存活期中位數。12個月整體存活期比率，新一代ADC(94.1%)也比第一代ADC(85.9%)優勝。新一代ADC的腫瘤反應率(79.7%)及完全緩解率(16.1%)更提升了一倍或以上；加上兩者副作用相若，醫生亦熟悉及可妥善處理，楊明明認為新一代ADC有望可用於二線治療，延長患者生命。

胸部凹陷

五十多歲的Winnie約一年前發現右邊胸部凹陷，當時不以為意，至數月後凹陷愈見明顯才告訴醫生，轉介並檢查下確診為第四期HER2型乳癌，已轉移至肝臟。其後展開雙標靶及雙化療藥物治療，再接受手術切除乳房腫瘤，並繼續雙標靶治療至今。治療期間雖有脫髮、輕微腹瀉、手指麻痺等副作用，但不算嚴重而且療效理想。Winnie期待新藥可盡快引入香港，讓更多病友得益。



晚期HER2型乳癌 新ADC助延命