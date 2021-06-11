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癌症
標靶失效？ 四藥夾擊EGFR肺癌
2021-06-11
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EGFR基因突變肺癌抗藥性T790M基因變異四藥聯合治療無惡化存活期臨床腫瘤科專科年輕化免疫治療PDL1抑制劑阿替利組單抗抗血管增生藥貝伐珠單抗化療藥紫杉醇卡鉑T細胞IMpower150聖雅各福群會惠澤社區藥房資助計劃
標靶失效？ 四藥夾擊EGFR肺癌
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EGFR基因突變在香港的肺癌患者中相當常見，而且有年輕化趨勢，不少患者仍是家庭經濟支柱。雖然一線標靶治療相當有效，但平均不足兩年就會出現抗藥性，若此時沒有T790M基因變異的話，以往只可使用化療，不過新式的四藥聯合治療，有望延長患者的無惡化存活期。

臨床腫瘤科專科醫生李宇聰表示，肺癌初期症狀不明顯或沒有症狀，多達六至七成患者步向中晚期、出現久咳不愈、氣促、痰中有血、聲線嘶啞、持續肺部感染才前往求診，令死亡率長期高踞癌症首位。

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小部分肺癌患者會有手指膨脹、疼痛的病徵，較多出現在吸煙者身上。

年輕患者增加
值得留意的是，由2009年至2018年間，45至64歲的肺癌患者人數上升了28.9%，反觀65歲以上患者只增長了16.8%，年輕化趨勢明顯。由於他們多是家中經濟支柱，加上不少人確診已屬晚期，治療進程會比較進取，李宇聰續指，「如患者檢測出EGFR基因突變，就可接受一線標靶治療，惟平均不足兩年就會出現抗藥性，令病情惡化。此時會再做基因測試，若有T790M抗藥性基因突變，可使用針對T790M的標靶治療，否則可選擇傳統化療，或新式的四藥聯合治療。」


四管齊下
四藥聯合治療結合了4種藥物，包括免疫治療PD-L1抑制劑阿替利組單抗、抗血管增生藥貝伐珠單抗、化療藥紫杉醇以及卡鉑。李宇聰解釋，「以免疫治療藥阻斷PD-L1蛋白的作用，令免疫系統的T細胞重新辨識癌細胞作攻擊；抗血管增生藥物壓制腫瘤的血管生長，阻斷養分輸送；而兩種化療藥同時破壞癌細胞。四藥聯合可產生協同效應，增加療效控制癌細胞。」治療方案以3星期為一個周期，患者須接受4至6個周期的四藥方案，之後則只使用阿替利組單抗及貝伐珠單抗作維持治療。

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李宇聰(左)及盧建業(右)。

延長無惡化存活期
早前IMpower150第三期臨床研究，證實了四藥聯合治療的療效，聖雅各福群會惠澤社區藥房註冊藥劑師盧建業指，「研究數據中，比較一線標靶藥無效之後，採用四藥聯合治療，與雙化療藥加抗血管增生藥，以及雙化療藥加免疫治療的分別，發現採用四藥聯合治療的無惡化存活期中位數達9.7個月，比非免疫療法的6.1個月長；而整體緩解率，即腫瘤有縮小的患者比率，四藥聯合治療亦較多，達73.5%，比非免疫療法高出超過30個百分點。」


資助減次年負擔
四藥聯合治療中，部分藥物仍屬自費藥物，致每周期要花費兩萬多元，或對患者造成經濟壓力。盧建業表示，「惠澤社區藥房推出了EGFR肺癌四藥聯合治療資助計劃，可資助患者第二年一半藥費，助減輕負擔。」雖每名患者可得的資助額達到約18萬元，已屬不少數目，惟首年仍要全額支付藥費，負擔沉重，可說是治療的「財務副作用」。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/癌症/標靶失效？-四藥夾擊egfr肺癌-271585
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