標靶失效？ 四藥夾擊EGFR肺癌

EGFR基因突變在香港的肺癌患者中相當常見，而且有年輕化趨勢，不少患者仍是家庭經濟支柱。雖然一線標靶治療相當有效，但平均不足兩年就會出現抗藥性，若此時沒有T790M基因變異的話，以往只可使用化療，不過新式的四藥聯合治療，有望延長患者的無惡化存活期。

臨床腫瘤科專科醫生李宇聰表示，肺癌初期症狀不明顯或沒有症狀，多達六至七成患者步向中晚期、出現久咳不愈、氣促、痰中有血、聲線嘶啞、持續肺部感染才前往求診，令死亡率長期高踞癌症首位。

年輕患者增加

值得留意的是，由2009年至2018年間，45至64歲的肺癌患者人數上升了28.9%，反觀65歲以上患者只增長了16.8%，年輕化趨勢明顯。由於他們多是家中經濟支柱，加上不少人確診已屬晚期，治療進程會比較進取，李宇聰續指，「如患者檢測出EGFR基因突變，就可接受一線標靶治療，惟平均不足兩年就會出現抗藥性，令病情惡化。此時會再做基因測試，若有T790M抗藥性基因突變，可使用針對T790M的標靶治療，否則可選擇傳統化療，或新式的四藥聯合治療。」



四管齊下

四藥聯合治療結合了4種藥物，包括免疫治療PD-L1抑制劑阿替利組單抗、抗血管增生藥貝伐珠單抗、化療藥紫杉醇以及卡鉑。李宇聰解釋，「以免疫治療藥阻斷PD-L1蛋白的作用，令免疫系統的T細胞重新辨識癌細胞作攻擊；抗血管增生藥物壓制腫瘤的血管生長，阻斷養分輸送；而兩種化療藥同時破壞癌細胞。四藥聯合可產生協同效應，增加療效控制癌細胞。」治療方案以3星期為一個周期，患者須接受4至6個周期的四藥方案，之後則只使用阿替利組單抗及貝伐珠單抗作維持治療。

延長無惡化存活期

早前IMpower150第三期臨床研究，證實了四藥聯合治療的療效，聖雅各福群會惠澤社區藥房註冊藥劑師盧建業指，「研究數據中，比較一線標靶藥無效之後，採用四藥聯合治療，與雙化療藥加抗血管增生藥，以及雙化療藥加免疫治療的分別，發現採用四藥聯合治療的無惡化存活期中位數達9.7個月，比非免疫療法的6.1個月長；而整體緩解率，即腫瘤有縮小的患者比率，四藥聯合治療亦較多，達73.5%，比非免疫療法高出超過30個百分點。」



資助減次年負擔

四藥聯合治療中，部分藥物仍屬自費藥物，致每周期要花費兩萬多元，或對患者造成經濟壓力。盧建業表示，「惠澤社區藥房推出了EGFR肺癌四藥聯合治療資助計劃，可資助患者第二年一半藥費，助減輕負擔。」雖每名患者可得的資助額達到約18萬元，已屬不少數目，惟首年仍要全額支付藥費，負擔沉重，可說是治療的「財務副作用」。