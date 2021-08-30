關注人口老化 理大生發明智能餵食贏設計大獎

跟其他經濟發達的地區一樣，預計到2050年，香港對長者護理服務需求將進一步急升，然而護理人手資源短缺和工作過勞問題，令長者面對受虐風險。為培育未來發明家的「James Dyson Award 2021」早前宣布香港區的得獎名單，由理大生張珮琪(Peggy)的omnom.智能餵食系統，勇奪設計大獎。



omnom.解決長者吞嚥困難

榮獲本屆「James Dyson Award 2021」香港區設計大獎的Peggy，是香港理工大學產品設計學系的應屆畢業生。Peggy關注老年人口快速增長帶來的護理質素問題，促使omnom.的構思研發，「口腔肌肉變弱導致長者吞嚥困難，能造成營養不良和鯁噎窒息。為了減低風險，長者餵食需要在監督下進行，既花費護理時間，也降低長者的獨立及自主性。」omnom.由穿戴式頸環、湯匙、托盤、智能手推車及手機app所組成。頸環內置吞嚥監測器與IASUS咽喉麥克風，較護理員以肉眼觀察，更準確監察長者進食進度；特製湯匙亦有助促進長者口腔肌肉活動，改善進食能力。至於托盤及智能手推車則能顯示個人化餐單及追蹤膳食紀錄，系統收集數據以手機App顯示，讓長者、家人和護理人員同時了解狀況。



UVify紫外線自動消毒聽診器

獲得優異獎的港大生陳錫坤與科大生魏雪來，則發明UVify協助醫生清潔聽診器內的隔膜。系統使用約260納米特定頻率範圍的UV-C作為主要消毒媒介，整個消毒程序僅1分鐘，完成後會有LED提示，較傳統人手酒精消毒更為便捷。



Octaps為ADHD童啟發音樂

另一位香港區優異獎得主謝匡貽，發明了一款名為Octaps的共融音樂玩具，專為4至6歲專注力不足/過度活躍症(ADHD)兒童設計，由幾何形狀的椅子及8個代表音階音符的三角形模塊組成，讓兒童按指示或選擇不同樂器聲音，來創作自己的音樂。

以上三個發明單位將代表香港晉身國際賽，跟世界各地的未來發明家「較量」，並由Dyson工程師評審小組先選出全球20強，再由創辦人James Dyson親自選出一名國際冠軍及兩名國際賽優異獎，贏取最高30,000英鎊(約323,261港元)獎金。

網址：https://www.jamesdysonaward.org/en-HK/