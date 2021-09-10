PlayStation發布會懶人包｜8大PS5遊戲Trailer率先睇 Spider-Man/狼人新作登場

香港時間9月10日，Sony舉行了2021年PlayStation發布會，其中PlayStation Studios更公布了多個即將發售的PS5遊戲，最受外界期待的必數《Marvel’s Spider-Man 2》及《Marvel’s Wolverine》。
《Marvel’s Spider-Man 2》蜘蛛俠鬥Venom
之前SIE與Insomniac Games合作《Marvel’s Spider-Man》獲得一致好評，在9月10日的PlayStation Showcase 2021中Insomniac Games再發布了續集《Marvel’s Spider-Man 2》。今集故事將會延續《Marvel's Spider-Man: Miles Morales》，只見預告片中兩名蜘蛛俠Peter Parker和Miles Morales聯手對抗壞蛋，前者更穿上新的戰衣出擊，而片尾兩人更發現了新的敵人Venom。
今次《Marvel’s Spider-Man 2》開發者大部分都是上一代的開發團隊，包含了創意總監 Bryan Intihar與遊戲總監Ryan Smith。今集將會在PS5獨佔發售，預計將會在2023年上市。
《Marvel’s Wolverine》狼人驚喜現身
除了《Marvel’s Spider-Man 2》，Insomniac Games亦在同日於PlayStation Showcase 2021中，公布了另一人氣角色的遊戲—《Marvel’s Wolverine》。據指《Marvel’s Wolverine》將會由負責《Marvel's Spider-Man: Miles Morales》的團體主力創作，目前遊戲還在早期開發階段，因此發售日期還未決定好，《Marvel’s Wolverine》唯將是 PS5 獨佔遊戲。不過短短不足一分鐘的預告片，看到狼人的手伸出鋼爪，已經令粉絲十分期待。
《God of War Ragnarök》軍神Tyr出場
同日SIE亦公開了Santa Monica Studio 所製作的《戰神 諸神黃昏》（God of War Ragnarök）首條預告片。主角Kratos對比上集看似較為年老，而其兒子Atreus則看似成長了一點。此外，預告片亦出現了Loki、軍神Tyr及最後的巨人族Angrboda。於訪問中，製作團體透露今集北歐神奧丁將會在今集中登場。目前預計《God of War Ragnarök》會在 2022 年發售。
《Star Wars: Knights of the Old Republic Remake》18年後重製
《星際大戰 舊共和國的武士 重製版》（Star Wars: Knights of the Old Republic Remake）將於 PS5及PC再次登場，原作本來在2003年Xbox及PC中發售，現時重製版便發行在PS5及PC上，並由BioWare改為Aspyr Interactive Entertainment接手開發。
《Star Wars: Knights of the Old Republic Remake》的故事設定在《Star Wars》三部曲的4000 年前舊共和國年代，遊戲會講述原力的起源以及絕地武士與西斯教徒的對立。
《Grand Theft Auto 5》延期至2022年3月
原定《Grand Theft Auto 5》及《Grand Theft Auto Online》於11月移植至 PS5、XSX 平台，不過Rockstar Games於發佈會上宣布要延期至2022年3月，亦未有說明原因。
《Uncharted Legacy of Thieves Collection》登錄PC、PS5平台
備受好評的《Uncharted 4》、《Uncharted The lost Legacy》將於2022年踏上PC、PS5平台，兩集將會合併為《Uncharted Legacy of Thieves Collection》在2022上半年推出。