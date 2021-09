PlayStation發布會懶人包|8大PS5遊戲Trailer率先睇 Spider-Man/狼人新作登場

香港時間9月10日,Sony舉行了2021年PlayStation發布會,其中PlayStation Studios更公布了多個即將發售的PS5遊戲,最受外界期待的必數《Marvel’s Spider-Man 2》及《Marvel’s Wolverine》。

《Marvel’s Spider-Man 2》蜘蛛俠鬥Venom

之前SIE與Insomniac Games合作《Marvel’s Spider-Man》獲得一致好評,在9月10日的PlayStation Showcase 2021中Insomniac Games再發布了續集《Marvel’s Spider-Man 2》。今集故事將會延續《Marvel's Spider-Man: Miles Morales》,只見預告片中兩名蜘蛛俠Peter Parker和Miles Morales聯手對抗壞蛋,前者更穿上新的戰衣出擊,而片尾兩人更發現了新的敵人Venom。

今次《Marvel’s Spider-Man 2》開發者大部分都是上一代的開發團隊,包含了創意總監 Bryan Intihar與遊戲總監Ryan Smith。今集將會在PS5獨佔發售,預計將會在2023年上市。

短片連結:https://bit.ly/3l7VNtP

《Marvel’s Wolverine》狼人驚喜現身

除了《Marvel’s Spider-Man 2》,Insomniac Games亦在同日於PlayStation Showcase 2021中,公布了另一人氣角色的遊戲—《Marvel’s Wolverine》。據指《Marvel’s Wolverine》將會由負責《Marvel's Spider-Man: Miles Morales》的團體主力創作,目前遊戲還在早期開發階段,因此發售日期還未決定好,《Marvel’s Wolverine》唯將是 PS5 獨佔遊戲。不過短短不足一分鐘的預告片,看到狼人的手伸出鋼爪,已經令粉絲十分期待。

短片連結:https://bit.ly/3yYvtr0

《God of War Ragnarök》軍神Tyr出場

同日SIE亦公開了Santa Monica Studio 所製作的《戰神 諸神黃昏》(God of War Ragnarök)首條預告片。主角Kratos對比上集看似較為年老,而其兒子Atreus則看似成長了一點。此外,預告片亦出現了Loki、軍神Tyr及最後的巨人族Angrboda。於訪問中,製作團體透露今集北歐神奧丁將會在今集中登場。目前預計《God of War Ragnarök》會在 2022 年發售。

短片連結:https://bit.ly/3njX8jR

《Star Wars: Knights of the Old Republic Remake》18年後重製

《星際大戰 舊共和國的武士 重製版》(Star Wars: Knights of the Old Republic Remake)將於 PS5及PC再次登場,原作本來在2003年Xbox及PC中發售,現時重製版便發行在PS5及PC上,並由BioWare改為Aspyr Interactive Entertainment接手開發。

《Star Wars: Knights of the Old Republic Remake》的故事設定在《Star Wars》三部曲的4000 年前舊共和國年代,遊戲會講述原力的起源以及絕地武士與西斯教徒的對立。

短片連結:https://bit.ly/3nhuP5F

《Grand Theft Auto 5》延期至2022年3月

原定《Grand Theft Auto 5》及《Grand Theft Auto Online》於11月移植至 PS5、XSX 平台,不過Rockstar Games於發佈會上宣布要延期至2022年3月,亦未有說明原因。

短片連結:https://bit.ly/3l9JCfR

《Uncharted Legacy of Thieves Collection》登錄PC、PS5平台

備受好評的《Uncharted 4》、《Uncharted The lost Legacy》將於2022年踏上PC、PS5平台,兩集將會合併為《Uncharted Legacy of Thieves Collection》在2022上半年推出。

短片連結:https://bit.ly/3z2SI2W

