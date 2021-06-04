研究：成功利用小型儀器幫小鼠控制糖尿

糖尿病可能有新療法？由美國華盛頓大學和康奈爾大學進行的研究顯示，利用微型設備將胰島素分泌細胞植入患有糖尿病的小鼠體內，能夠恢復細胞根據血糖水平分泌胰島素的功能，令小鼠毋須再服用糖尿藥物也能控制血糖水平，或可能為一型糖尿病的新療法。

研究人員指，縱使目前的技術可以將皮膚或脂肪細胞轉化為幹細胞，並繁殖成為胰島素分泌細胞，但一型糖尿病的病因是免疫系統自行破壞這些細胞，導致糖尿病出現，故需要一種儀器能夠注入胰島素分泌細胞並保護它們免受免疫系統的攻擊，而研發中的小型儀器厚度等同幾條頭髮疊在一起，其他細胞難以通過微細的出口，故此免疫細胞亦無法進入造成破壞。

實驗室研究顯示，這小型儀器植入小鼠身體後持續分泌胰島素及控制血糖長達200天，期間小鼠並無接受任何抑制免疫系統的治療，但儀器釋出的胰島素分泌細胞仍能繼續發揮作用。有關研究已刊載在《Science Translational Medicine》。研究人員表示，將進一步深入了解有關儀器用於人體的作用，期望日後可為一型糖尿病的治療帶來新方向。