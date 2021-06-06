企業動態｜利潔時172億售大中華嬰兒配方業務

擁有美贊臣(Mead Johnson)、安兒寶(Enfa)、杜蕾斯、滴露等產品的英國消費品公司利潔時(Reckitt Benckiser)宣布，以22億(美元，下同)(約172億港元)出售大中華區(內地、台灣和香港)嬰兒配方及兒童營養品業務予春華資本(Primavera Capital Group)。

交易完成後，利潔時預計將獲得13億元(約101.4億港元)現金用於減債，並保留項目8%權益。交易仍須完成與荷蘭當地工會的法定協商程序，料今年下半年完成。

利潔時今年2月宣布對大中華區嬰幼兒營養品業務進行全面戰略性評估。此前有報道指，集團擬以20億美元出售美贊臣奶粉，獲不少內地乳業集團及私募基金搶奪。

是次出售包括集團位於荷蘭奈梅亨和內地廣州的生產設施，及在大中華區使用美贊臣、安兒寶品牌的永久權。

交易完成後，利潔時則繼續在全球擁有美贊臣、安兒寶品牌，並在大中華區以外的其他國家或地區繼續經營相關品牌。受商譽和無形資產重估影響，利潔時料交易產生約25億英鎊淨虧損(約275億港元)。

春華由前高盛合夥人兼大中華區主席胡祖六創立。旗下投資包括小鵬汽車及螞蟻集團等。