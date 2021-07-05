企業放榜｜UNIQLO母企上季扭虧 大中華區反彈最多

受惠新冠肺炎疫情緩和後業績反彈，日本UNIQLO(優衣庫)母企迅銷(6288)公布5月底止第三季業績，期內純利454.83日圓(約32.2億港元)，去年同期則虧損98.18億日圓，收益增47.2%，至4,952.18億日圓，每股基本盈利445.33日圓。累計3季度，純利錄1,513.51億日圓，大增67%，收益1.7萬億日圓，多約一成，毛利8,588.36億日圓，增14.3%。

首9個月包括香港業務在內的大中華區的UNIQLO收益上升約19%，至4,315.02億日圓，佔總收益比例25.4%，按年多1.9個百分點。至於日本收益則升12.7%，至6,751.02億日圓；亞洲其他地區及大洋洲升3.2%，至1,652.55億日圓；北美及歐洲則跌5.2%，至1,428.51億日圓。

迅銷停牌前報58元，升2.7%，成交額只有1.74萬元。