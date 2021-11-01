企業調查｜滙豐：75%企業擬未來3年擴大灣區業務

滙豐最新調查《滙豐商貿領航》顯示，四分之三的受訪企業計劃在未來三年內擴大在大灣區的業務規模，超過一半認為未來三年大灣區的經濟增長將在內地保持領先，其中馬來西亞和新加坡受訪企業中，更分別有74%和61%認為大灣區將實現更快增長，反映當地業界對區域間發展前景感樂觀。

調查於今年9月訪問來自10個市場逾2,100間企業，包括美國、加拿大、墨西哥、英國、法國、德國、阿聯酋、馬來西亞、新加坡以及澳洲。

滙豐粵港澳大灣區業務部總經理陳慶耀指，調查顯示，對海外企業而言，大灣區最大吸引力在於更高科技發展水平，這點得到35%受訪企業認可，而集中及先進的研發能力、充足的高技術勞動力，以及快速增長的中產階級群體和龐大的消費市場三大因素，均有31%受訪者認同。因此，38%受訪企業未來三年內在大灣區會加大科技與創新投資，其次是提高供應鏈可靠性加強數碼化建設、與當地企業建立合作夥伴關係，三大項目均有33%受訪者揀選，並有32%受訪者擬改善自營分銷網絡。

37%選擇香港為切入點

在進入大灣區開展業務時，73%受訪國際企業選擇將第一站放在香港、廣州、深圳和澳門四個城市。其中有37%選擇香港，廣州、深圳則各有13%。

陳慶耀續表示，大灣區的迅速發展顯示其逐步成為具國際競爭力的世界級城市群，區內不同城市的融合、創科領先優勢，以及不斷增長的居民財富，都將為國際企業帶來巨大的業務拓展機遇。